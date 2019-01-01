Прогноз погоди на осінь від народного синоптика з Волині

Володимир Деркач поділився своїм прогнозом погоди на рік.



Спостерігаючи за природою у період між Різдвом за Григоріанським календарем (25 грудня) і цим же святом за Юліанським (7 січня), чоловік визначив, що 2019-й буде доволі прохолодним, - пише газета



Нині ж каже, що трохи схибив із червнем: мовляв, він був теплішим, як очікувалося, а от щодо двох інших літніх місяців «попадання» було стовідсотковим.



Вересень



Святкові лінійки у школах супроводжуватимуться похолоданням, а далі поступово потепліє. Із середини декади можливі невеликі дощі. Друга десятиденка зустріне нас трохи нижчою температурою й опадами, які припиняться наприкінці цього відрізка. Третя — ​це так звані "жидівські кучки", розпочнеться з похолодання та дощів, інколи сильних. В останні дні цього періоду температура трохи підвищиться, але і далі можливі опади.



Жовтень

Початок місяця порадує гарною погодою, хоч можливі невеликі опади в середині і наприкінці декади. Температура буде досить комфортною, як для середини осені. Друга десятиденка із самого початку подарує нам короткочасне потепління (бабине літо). А наприкінці декади прийде похолодання (вночі можливі заморозки). Вдень температура хоч і підніматиметься вище нуля, але не набагато. Це похолодання займе кілька перших днів останньої декади місяця. А ось далі знову добряче потепліє — ​мабуть, це буде друге бабине літо.



Листопад

Перші дні місяця мають бути досить погожими, час від часу можливі незначні опади. Протягом усієї декади вдень і вночі буде плюсова температура. Далі похолодає. Можливі нічні морози, невеликі опади. У середині місяця на кілька днів потепліє. І знову погода лякатиме нас зимою, випаде перший сніг. Захопить цей холод і третю декаду листопада. Вона теж буде позначена опадами різної інтенсивності, інколи — ​дуже сильними. Стовпчик термометра опуститься нижче нуля.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Народний синоптик із Каменя-Каширського, підприємецьподілився своїм прогнозом погоди на рік.Спостерігаючи за природою у період між Різдвом за Григоріанським календарем (25 грудня) і цим же святом за Юліанським (7 січня), чоловік визначив, що 2019-й буде доволі прохолодним, - пише газета Волинь-нова. Нині ж каже, що трохи схибив із червнем: мовляв, він був теплішим, як очікувалося, а от щодо двох інших літніх місяців «попадання» було стовідсотковим.Святкові лінійки у школах супроводжуватимуться похолоданням, а далі поступово потепліє. Із середини декади можливі невеликі дощі. Друга десятиденка зустріне нас трохи нижчою температурою й опадами, які припиняться наприкінці цього відрізка. Третя — ​це так звані "жидівські кучки", розпочнеться з похолодання та дощів, інколи сильних. В останні дні цього періоду температура трохи підвищиться, але і далі можливі опади.Початок місяця порадує гарною погодою, хоч можливі невеликі опади в середині і наприкінці декади. Температура буде досить комфортною, як для середини осені. Друга десятиденка із самого початку подарує нам короткочасне потепління (бабине літо). А наприкінці декади прийде похолодання (вночі можливі заморозки). Вдень температура хоч і підніматиметься вище нуля, але не набагато. Це похолодання займе кілька перших днів останньої декади місяця. А ось далі знову добряче потепліє — ​мабуть, це буде друге бабине літо.Перші дні місяця мають бути досить погожими, час від часу можливі незначні опади. Протягом усієї декади вдень і вночі буде плюсова температура. Далі похолодає. Можливі нічні морози, невеликі опади. У середині місяця на кілька днів потепліє. І знову погода лякатиме нас зимою, випаде перший сніг. Захопить цей холод і третю декаду листопада. Вона теж буде позначена опадами різної інтенсивності, інколи — ​дуже сильними. Стовпчик термометра опуститься нижче нуля.

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