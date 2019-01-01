вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На Волині вітали підприємців з професійним святом

На Волині вітали підприємців з професійним святом
У Ковельському міськрайонному центрі зайнятості напередодні Дня підприємця вітали винуватців свята.

Потиснути руку тим, хто працює задля розвитку економіки та створює нові робочі місця для жителів Ковельщини, вчора, 30 серпня, приїхав директор Волинського обласного центру зайнятості Роман Романюк, - інформує пресслужба Волинської служби зайнятості.

За плідну співпрацю, активний внесок у розвиток бізнесу, створення нових робочих місць та з нагоди Дня підприємця подяки отримали приватні підприємці Олександр Коляда, Віктор Троць та переможниця конкурсу «Кращий бізнес-проєкт» 2019 року Ольга Ліщук.

«Не зупиняйтеся перед жодними труднощами, вірте у власні сили та у завтрашній день! Хороших вам фінансових результатів, сприятливої економічної ситуації для розвитку справ та надійної команди, з якою будете рухатися вгору», – побажав підприємцям директор Волинського обласного центру зайнятості.

До вітань долучилися й представники місцевої влади. Зокрема, на урочистості завітала секретар Ковельської міської ради Віра Федосюк, заступник Ковельського міського голови Ігор Прокопів, заступник голови Ковельської РДА Аркадій Степанюк, а також заступник голови Ковельської районної ради Олександр Пасенковський.

На Волині вітали підприємців з професійним святом
На Волині вітали підприємців з професійним святом
На Волині вітали підприємців з професійним святом
На Волині вітали підприємців з професійним святом




Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: День підприємців
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Куди біля Луцька можна поїхати на гриби
Синьо-жовтий Луцьк: як місто причепурилося до Дня Державного Прапора. ФОТОРЕПОРТАЖ
Від і до: за скільки можна купити мед у центрі Луцька. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Мільярдер із Бразилії приїхав на Волинь, аби побачити батьківщину своїх предків
Сьогодні, 15:24
На Волині вітали підприємців з професійним святом
Сьогодні, 14:45
Побори у школах можна припинити: батькам пояснили, як з ними боротися
Сьогодні, 14:05
У Луцьку перепоховають загиблого військового
Сьогодні, 13:33
На трасі «Львів-Луцьк» в аварії травмувалось 5 людей
Сьогодні, 13:12
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Мільярдер із Бразилії приїхав на Волинь, аби побачити батьківщину своїх предків
Сьогодні, 15:24
 0
На Волині вітали підприємців з професійним святом
Сьогодні, 14:45
 0
Побори у школах можна припинити: батькам пояснили, як з ними боротися
Сьогодні, 14:05
 0
У Луцьку перепоховають загиблого військового
Сьогодні, 13:33
 0
На трасі «Львів-Луцьк» в аварії травмувалось 5 людей
Сьогодні, 13:12
 0
Медіа
відео
1/8
﻿