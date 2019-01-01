На Волині вітали підприємців з професійним святом

У Ковельському міськрайонному центрі зайнятості напередодні Дня підприємця вітали винуватців свята.Потиснути руку тим, хто працює задля розвитку економіки та створює нові робочі місця для жителів Ковельщини, вчора, 30 серпня, приїхав директор Волинського обласного центру зайнятості, - інформує пресслужба Волинської служби зайнятості.За плідну співпрацю, активний внесок у розвиток бізнесу, створення нових робочих місць та з нагоди Дня підприємця подяки отримали приватні підприємціта переможниця конкурсу «Кращий бізнес-проєкт» 2019 року«Не зупиняйтеся перед жодними труднощами, вірте у власні сили та у завтрашній день! Хороших вам фінансових результатів, сприятливої економічної ситуації для розвитку справ та надійної команди, з якою будете рухатися вгору», – побажав підприємцям директор Волинського обласного центру зайнятості.До вітань долучилися й представники місцевої влади. Зокрема, на урочистості завітала секретар Ковельської міської ради, заступник Ковельського міського голови, заступник голови Ковельської РДА, а також заступник голови Ковельської районної ради