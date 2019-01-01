Охайні хатки і гуси: яким був район Балки у Луцьку. РЕТРОФОТО
Сьогодні, 15:34
Показали, яким був район Балки у Луцьку майже 40 років тому.
Фото у мережі Facebook опублікував Віктор Чухрай.
"До Дня Луцька. Плин часу. Рідкісне і цікаве фото. Початок 80-х, місто будується, район Балки", - зауважив він.
За словами Віктора Чухрая, світлина взята з архіву фотоклубу "Промінь".
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Фото у мережі Facebook опублікував Віктор Чухрай.
"До Дня Луцька. Плин часу. Рідкісне і цікаве фото. Початок 80-х, місто будується, район Балки", - зауважив він.
За словами Віктора Чухрая, світлина взята з архіву фотоклубу "Промінь".
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Коментарі 1
Гусей видно добре, а охайних хаток - ні. Чухрай, підписуючи свої фото, гадає, що у людей "ретро-память" і ретро-уява". Або, в гіршому випадку, представлає те, чого немає на фото і варто лише здогадуватись.
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