Охайні хатки і гуси: яким був район Балки у Луцьку. РЕТРОФОТО





Фото у мережі Facebook опублікував Віктор Чухрай.



"До Дня Луцька. Плин часу. Рідкісне і цікаве фото. Початок 80-х, місто будується, район Балки", - зауважив він.



За словами Віктора Чухрая, світлина взята з архіву фотоклубу "Промінь".



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Показали, яким був район Балки у Луцьку майже 40 років тому.Фото у мережі Facebook опублікував"До Дня Луцька. Плин часу. Рідкісне і цікаве фото. Початок 80-х, місто будується, район Балки", - зауважив він.За словами Віктора Чухрая, світлина взята з архіву фотоклубу "Промінь".

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