ЖК «Парковий квартал» у Ковелі пропонує ТОП-3 найбільш вигідних пропозицій*





Також у цих будинках можна придбати квартири за акційними цінами. Вашій увазі три найцікавіші, на думку редакції



ПРОСТОРА ОДНОКІМНАТНА КВАРТИРА



Загальна площа квартири – 40,2 м2. Квартира розташована в другому будинку, який скоро здадуть в експлуатацію, і в ній вже можна робити ремонт. Помешкання продається з теплою підлогою на кухні та в санвузлі, встановленим і підключеним двоконтурним газовим котлом і радіаторами опалення.



У житлі – вхідні металеві двері, якісні металопластикові вікна. Повністю готова електропроводка.



У квартиру заведені мережі для водопостачання та каналізації. Є виходи для підключення телебачення, інтернету та сигналізації.



Планування зручне: є просторий коридор (8 м2), де можна розмістити гардеробну, велика кухня (8,4 м2) та лоджія (3,6 м2). Площа кімнати – 16,3 м2.



Ціна – 12 000 гривень за м2.



РОЗКІШНА ДВОРІВНЕВА ТРИКІМНАТНА КВАРТИРА



Помешкання має загальну площу 80,4 м2. Висота кімнат на обох поверхах – 2,7 м. На першому поверсі – кухня і вітальня, на другому – дві спальні. Коридори на обох поверхах – просторі, їхня площа дозволяєь облаштувати сходи і за потреби – гардероб.



Квартира має два окремі входи (на кожному поверсі), а також – два санвузли і дві лоджії (по 3,6 м2).



Ціна на квартиру – акційна. За умови повної оплати вартість квадратного метра – 11 900 гривень. Є можливість відтермінування на рік. Перший внесок – 25%, а ціна квадрата при розстрочці – 12 500 гривень.



До речі, ця квартира теж розташована в другому будинку, який готують до здачі.



СУПЕРУМОВИ НА КВАРТИРИ В ТРЕТЬОМУ БУДИНКУ



Квартири мають нове планування, де враховані побажання і очікування ковельчан.



Приміром буде 1-кімнатна квартира площею 44 м². 2-кімнатна квартира – 64 м². Цікавою також є 2-кімнатна квартира на 73 м². Світла і простора, вона має усе необхідне – від гардеробної до теплої підлоги, від світлих кімнат до просторих кухні і санвузла.



У новому будинку «Паркового кварталу» можна також придбати дворівневі квартири, а також незвичні але комфортні квартири на мансардному поверсі.



До слова, усі квартири у новому будинку продаються з чистовими стяжкою і штукатурнкою, заведеними в квартиру комунікаціями, котлом з радіаторами опалення, протизламними вхідними дверима і енергоощадними вікнами.



Перші 10 покупців матимуть спеціальні вигідні умови від забудовника:



ціна – від 11 500 грн/м²,



розтермінування – 24 місяці,



перший внесок – від 10%.





ЯК ПРИДБАТИ КВАРТИРУ В ЖК «ПАРКОВИЙ КВАРТАЛ»?



Звертайтесь у відділ продажів за адресою:



м. Ковель, вул. Глібова, 8 б



Телефон:



096 030 20 10



Facebook: за цим посиланням



Instagram: тут



Щодо перебігу будівництва житлового комплексу, то в другому будинку тривають внутрішні роботи: у першому під'їзді змонутвали опалення та каналізаційні системи, поклали теплу підлогу та перейшли на сусідні під'їзди. Також будівлю всередині поштукатурили.



На третьому будинку продовжують фундаменті роботи — завершили цикл бетонної підготовки та готуються до лиття монолітної основи.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Ковелі в житловому комплексі «Парковий квартал», який зводить будівельна компанія «Інвестор», завершують роботи в другому будинку та не знижують темпи на будмайданчику третього — тут уже викопали котлован та монтують фундамент.Також у цих будинках можна придбати квартири за акційними цінами. Вашій увазі три найцікавіші, на думку редакції «Район.Луцьк», варіанти:Загальна площа квартири – 40,2 м2. Квартира розташована в другому будинку, який скоро здадуть в експлуатацію, і в ній вже можна робити ремонт. Помешкання продається з теплою підлогою на кухні та в санвузлі, встановленим і підключеним двоконтурним газовим котлом і радіаторами опалення.У житлі – вхідні металеві двері, якісні металопластикові вікна. Повністю готова електропроводка.У квартиру заведені мережі для водопостачання та каналізації. Є виходи для підключення телебачення, інтернету та сигналізації.Планування зручне: є просторий коридор (8 м2), де можна розмістити гардеробну, велика кухня (8,4 м2) та лоджія (3,6 м2). Площа кімнати – 16,3 м2.Ціна – 12 000 гривень за м2.Помешкання має загальну площу 80,4 м2. Висота кімнат на обох поверхах – 2,7 м. На першому поверсі – кухня і вітальня, на другому – дві спальні. Коридори на обох поверхах – просторі, їхня площа дозволяєь облаштувати сходи і за потреби – гардероб.Квартира має два окремі входи (на кожному поверсі), а також – два санвузли і дві лоджії (по 3,6 м2).Ціна на квартиру – акційна. За умови повної оплати вартість квадратного метра – 11 900 гривень. Є можливість відтермінування на рік. Перший внесок – 25%, а ціна квадрата при розстрочці – 12 500 гривень.До речі, ця квартира теж розташована в другому будинку, який готують до здачі.Квартири мають нове планування, де враховані побажання і очікування ковельчан.Приміром буде 1-кімнатна квартира площею 44 м². 2-кімнатна квартира – 64 м². Цікавою також є 2-кімнатна квартира на 73 м². Світла і простора, вона має усе необхідне – від гардеробної до теплої підлоги, від світлих кімнат до просторих кухні і санвузла.У новому будинку «Паркового кварталу» можна також придбати дворівневі квартири, а також незвичні але комфортні квартири на мансардному поверсі.До слова, усі квартири у новому будинку продаються з чистовими стяжкою і штукатурнкою, заведеними в квартиру комунікаціями, котлом з радіаторами опалення, протизламними вхідними дверима і енергоощадними вікнами.Перші 10 покупців матимуть спеціальні вигідні умови від забудовника:ціна – від 11 500 грн/м²,розтермінування – 24 місяці,перший внесок – від 10%.Звертайтесь у відділ продажів за адресою:м. Ковель, вул. Глібова, 8 бТелефон:096 030 20 10Facebook:Instagram:Щодо перебігу будівництва житлового комплексу, то в другому будинку тривають внутрішні роботи: у першому під'їзді змонутвали опалення та каналізаційні системи, поклали теплу підлогу та перейшли на сусідні під'їзди. Також будівлю всередині поштукатурили.На третьому будинку продовжують фундаменті роботи — завершили цикл бетонної підготовки та готуються до лиття монолітної основи.

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