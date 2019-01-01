ЖК «Парковий квартал» у Ковелі пропонує ТОП-3 найбільш вигідних пропозицій*
Сьогодні, 14:35
У Ковелі в житловому комплексі «Парковий квартал», який зводить будівельна компанія «Інвестор», завершують роботи в другому будинку та не знижують темпи на будмайданчику третього — тут уже викопали котлован та монтують фундамент.
Також у цих будинках можна придбати квартири за акційними цінами. Вашій увазі три найцікавіші, на думку редакції «Район.Луцьк», варіанти:
ПРОСТОРА ОДНОКІМНАТНА КВАРТИРА
Загальна площа квартири – 40,2 м2. Квартира розташована в другому будинку, який скоро здадуть в експлуатацію, і в ній вже можна робити ремонт. Помешкання продається з теплою підлогою на кухні та в санвузлі, встановленим і підключеним двоконтурним газовим котлом і радіаторами опалення.
У житлі – вхідні металеві двері, якісні металопластикові вікна. Повністю готова електропроводка.
У квартиру заведені мережі для водопостачання та каналізації. Є виходи для підключення телебачення, інтернету та сигналізації.
Планування зручне: є просторий коридор (8 м2), де можна розмістити гардеробну, велика кухня (8,4 м2) та лоджія (3,6 м2). Площа кімнати – 16,3 м2.
Ціна – 12 000 гривень за м2.
РОЗКІШНА ДВОРІВНЕВА ТРИКІМНАТНА КВАРТИРА
Помешкання має загальну площу 80,4 м2. Висота кімнат на обох поверхах – 2,7 м. На першому поверсі – кухня і вітальня, на другому – дві спальні. Коридори на обох поверхах – просторі, їхня площа дозволяєь облаштувати сходи і за потреби – гардероб.
Квартира має два окремі входи (на кожному поверсі), а також – два санвузли і дві лоджії (по 3,6 м2).
Ціна на квартиру – акційна. За умови повної оплати вартість квадратного метра – 11 900 гривень. Є можливість відтермінування на рік. Перший внесок – 25%, а ціна квадрата при розстрочці – 12 500 гривень.
До речі, ця квартира теж розташована в другому будинку, який готують до здачі.
СУПЕРУМОВИ НА КВАРТИРИ В ТРЕТЬОМУ БУДИНКУ
Квартири мають нове планування, де враховані побажання і очікування ковельчан.
Приміром буде 1-кімнатна квартира площею 44 м². 2-кімнатна квартира – 64 м². Цікавою також є 2-кімнатна квартира на 73 м². Світла і простора, вона має усе необхідне – від гардеробної до теплої підлоги, від світлих кімнат до просторих кухні і санвузла.
У новому будинку «Паркового кварталу» можна також придбати дворівневі квартири, а також незвичні але комфортні квартири на мансардному поверсі.
До слова, усі квартири у новому будинку продаються з чистовими стяжкою і штукатурнкою, заведеними в квартиру комунікаціями, котлом з радіаторами опалення, протизламними вхідними дверима і енергоощадними вікнами.
Перші 10 покупців матимуть спеціальні вигідні умови від забудовника:
ціна – від 11 500 грн/м²,
розтермінування – 24 місяці,
перший внесок – від 10%.
ЯК ПРИДБАТИ КВАРТИРУ В ЖК «ПАРКОВИЙ КВАРТАЛ»?
Звертайтесь у відділ продажів за адресою:
м. Ковель, вул. Глібова, 8 б
Телефон:
096 030 20 10
Facebook: за цим посиланням
Instagram: тут
Щодо перебігу будівництва житлового комплексу, то в другому будинку тривають внутрішні роботи: у першому під'їзді змонутвали опалення та каналізаційні системи, поклали теплу підлогу та перейшли на сусідні під'їзди. Також будівлю всередині поштукатурили.
На третьому будинку продовжують фундаменті роботи — завершили цикл бетонної підготовки та готуються до лиття монолітної основи.
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Також у цих будинках можна придбати квартири за акційними цінами. Вашій увазі три найцікавіші, на думку редакції «Район.Луцьк», варіанти:
ПРОСТОРА ОДНОКІМНАТНА КВАРТИРА
Загальна площа квартири – 40,2 м2. Квартира розташована в другому будинку, який скоро здадуть в експлуатацію, і в ній вже можна робити ремонт. Помешкання продається з теплою підлогою на кухні та в санвузлі, встановленим і підключеним двоконтурним газовим котлом і радіаторами опалення.
У житлі – вхідні металеві двері, якісні металопластикові вікна. Повністю готова електропроводка.
У квартиру заведені мережі для водопостачання та каналізації. Є виходи для підключення телебачення, інтернету та сигналізації.
Планування зручне: є просторий коридор (8 м2), де можна розмістити гардеробну, велика кухня (8,4 м2) та лоджія (3,6 м2). Площа кімнати – 16,3 м2.
Ціна – 12 000 гривень за м2.
РОЗКІШНА ДВОРІВНЕВА ТРИКІМНАТНА КВАРТИРА
Помешкання має загальну площу 80,4 м2. Висота кімнат на обох поверхах – 2,7 м. На першому поверсі – кухня і вітальня, на другому – дві спальні. Коридори на обох поверхах – просторі, їхня площа дозволяєь облаштувати сходи і за потреби – гардероб.
Квартира має два окремі входи (на кожному поверсі), а також – два санвузли і дві лоджії (по 3,6 м2).
Ціна на квартиру – акційна. За умови повної оплати вартість квадратного метра – 11 900 гривень. Є можливість відтермінування на рік. Перший внесок – 25%, а ціна квадрата при розстрочці – 12 500 гривень.
До речі, ця квартира теж розташована в другому будинку, який готують до здачі.
СУПЕРУМОВИ НА КВАРТИРИ В ТРЕТЬОМУ БУДИНКУ
Квартири мають нове планування, де враховані побажання і очікування ковельчан.
Приміром буде 1-кімнатна квартира площею 44 м². 2-кімнатна квартира – 64 м². Цікавою також є 2-кімнатна квартира на 73 м². Світла і простора, вона має усе необхідне – від гардеробної до теплої підлоги, від світлих кімнат до просторих кухні і санвузла.
У новому будинку «Паркового кварталу» можна також придбати дворівневі квартири, а також незвичні але комфортні квартири на мансардному поверсі.
До слова, усі квартири у новому будинку продаються з чистовими стяжкою і штукатурнкою, заведеними в квартиру комунікаціями, котлом з радіаторами опалення, протизламними вхідними дверима і енергоощадними вікнами.
Перші 10 покупців матимуть спеціальні вигідні умови від забудовника:
ціна – від 11 500 грн/м²,
розтермінування – 24 місяці,
перший внесок – від 10%.
ЯК ПРИДБАТИ КВАРТИРУ В ЖК «ПАРКОВИЙ КВАРТАЛ»?
Звертайтесь у відділ продажів за адресою:
м. Ковель, вул. Глібова, 8 б
Телефон:
096 030 20 10
Facebook: за цим посиланням
Instagram: тут
Щодо перебігу будівництва житлового комплексу, то в другому будинку тривають внутрішні роботи: у першому під'їзді змонутвали опалення та каналізаційні системи, поклали теплу підлогу та перейшли на сусідні під'їзди. Також будівлю всередині поштукатурили.
На третьому будинку продовжують фундаменті роботи — завершили цикл бетонної підготовки та готуються до лиття монолітної основи.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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