Завтра в західних областях України – дощі з грозами





Про це повідомили на сайті ДСНС України.



"За повідомленням УкрГідрометцентру, 3 вересня у західних, Житомирській та Вінницькій областях грози, місцями значні дощі, град та шквали 15-20 м/с", - йдеться у повідомлені.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У західних областях України на вівторок, 3 вересня, оголосили штормове попередження.Про це повідомили на сайті ДСНС України."За повідомленням УкрГідрометцентру, 3 вересня у західних, Житомирській та Вінницькій областях грози, місцями значні дощі, град та шквали 15-20 м/с", - йдеться у повідомлені.

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