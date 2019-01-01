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Завтра в західних областях України – дощі з грозами

Завтра в західних областях України – дощі з грозами
У західних областях України на вівторок, 3 вересня, оголосили штормове попередження.

Про це повідомили на сайті ДСНС України.

"За повідомленням УкрГідрометцентру, 3 вересня у західних, Житомирській та Вінницькій областях грози, місцями значні дощі, град та шквали 15-20 м/с", - йдеться у повідомлені.

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Теги: дощ, попередження
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