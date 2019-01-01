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Просто у центрі міста: у Луцьку виявили рекламу наркотиків. ФОТО

Просто у центрі міста: у Луцьку виявили рекламу наркотиків. ФОТО
У Луцьку на вулиці Кривий Вал невідомі розмістили рекламу наркотиків.

Про це повідомили на сайті Відкрите місто.

Лучанин Дмитро Василенко зазначає, що напис на паркоматі, який перебуває на балансі КП «Автопарксервіс», знаходиться там вже декілька тижнів. Його не бачить, ані міська влада, ані муніципальна варта.

«Мене, як жителя Луцька, обурює той факт безгосподарності! Я прошу відповідальні служби, а також департамент муніципальної варти Луцької міської ради відреагувати, та відповідно до положення про благоустрій – здійснити припис для КП «АвтоПаркСервіс» за порушення норм благоустрою», – йдеться у повідомленні.

Просто у центрі міста: у Луцьку виявили рекламу наркотиків. ФОТО
Просто у центрі міста: у Луцьку виявили рекламу наркотиків. ФОТО

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Теги: наркотики, реклама
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Коментарі 2
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А може вже дозволили, треба привикати, ще легалізуємо проституцію тоді точно приймуть в ЄС. Будуємо життя по американськи.
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а куди дивляться муніципали?
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