Просто у центрі міста: у Луцьку виявили рекламу наркотиків. ФОТО
Сьогодні, 15:49
У Луцьку на вулиці Кривий Вал невідомі розмістили рекламу наркотиків.
Про це повідомили на сайті Відкрите місто.
Лучанин Дмитро Василенко зазначає, що напис на паркоматі, який перебуває на балансі КП «Автопарксервіс», знаходиться там вже декілька тижнів. Його не бачить, ані міська влада, ані муніципальна варта.
«Мене, як жителя Луцька, обурює той факт безгосподарності! Я прошу відповідальні служби, а також департамент муніципальної варти Луцької міської ради відреагувати, та відповідно до положення про благоустрій – здійснити припис для КП «АвтоПаркСервіс» за порушення норм благоустрою», – йдеться у повідомленні.
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Про це повідомили на сайті Відкрите місто.
Лучанин Дмитро Василенко зазначає, що напис на паркоматі, який перебуває на балансі КП «Автопарксервіс», знаходиться там вже декілька тижнів. Його не бачить, ані міська влада, ані муніципальна варта.
«Мене, як жителя Луцька, обурює той факт безгосподарності! Я прошу відповідальні служби, а також департамент муніципальної варти Луцької міської ради відреагувати, та відповідно до положення про благоустрій – здійснити припис для КП «АвтоПаркСервіс» за порушення норм благоустрою», – йдеться у повідомленні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 2
А може вже дозволили, треба привикати, ще легалізуємо проституцію тоді точно приймуть в ЄС. Будуємо життя по американськи.
а куди дивляться муніципали?
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