Просто у центрі міста: у Луцьку виявили рекламу наркотиків. ФОТО

Кривий Вал невідомі розмістили рекламу наркотиків.



Про це повідомили на сайті



Лучанин Дмитро Василенко зазначає, що напис на паркоматі, який перебуває на балансі КП «Автопарксервіс», знаходиться там вже декілька тижнів. Його не бачить, ані міська влада, ані муніципальна варта.



«Мене, як жителя Луцька, обурює той факт безгосподарності! Я прошу відповідальні служби, а також департамент муніципальної варти Луцької міської ради відреагувати, та відповідно до положення про благоустрій – здійснити припис для КП «АвтоПаркСервіс» за порушення норм благоустрою», – йдеться у повідомленні.





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