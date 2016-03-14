Незрозумілий «вкид»: івент-агенція спростувала інформацію про «непривітний» до артистів Луцьк
Сьогодні, 16:31
Засновник івент-агенції "Tikhonov сoncert and event agency" Євген Тихонов спростував інформацію про те, що артисти не хочуть їхати у Луцьк через нібито надмірну націоналістичність.
Про це він розповів у коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost.
Так, днями у волинських ЗМІ з'явилася новина, у якій Євген Тихонов начебто повідомив причини відмов знаних артистів їхати до Луцька, зокрема, MONATIKa. Серед них у публікації вказали високий рівень націоналістичності, через що, мовляв, у місті бойкотують виконавців, які коли-небудь виступали в Росії. Натомість інформацію, за словами Євгена Тихонова, вирвали з контексту та матеріалів декількарічної давності, адаптувавши на свій лад.
"На сьогодні майже всі артисти готові їхати в Луцьк. Змінилося ставлення артистів до нашого міста. Чесно кажучи, дехто навіть не знав, де знаходиться Луцьк. А тепер у результаті нашої співпраці вони без проблем готові приїжджати і виступати тут", - зауважив Євген Тихонов.
Засновник "Tikhonov сoncert and event agency" каже, що нині у Луцьку немає жодних перепон для реалізації концертів тих чи інших артистів, а лучани радо чекають на нові анонси. Утім, після подібних незрозумілих інформаційних "вкидів" співпраця опинилася під загрозою.
"Ми 2,5 року працювали над тим, аби запросити до Луцька MONATIKа, і вийшли на певний рівень. Однак подібні публікації в інтернеті можуть звести це все нанівець", - відзначив Тихонов.
Організатор концертів просить не поширювати фейкову інформацію та ретельно її перевіряти. Найближчим же часом "Tikhonov сoncert and event agency" дасть можливість лучанам і гостям міста насолодитися виступами таких виконавців, як MOZGI, Без Обмежень, Onuka, Jamala.
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Про це він розповів у коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost.
Так, днями у волинських ЗМІ з'явилася новина, у якій Євген Тихонов начебто повідомив причини відмов знаних артистів їхати до Луцька, зокрема, MONATIKa. Серед них у публікації вказали високий рівень націоналістичності, через що, мовляв, у місті бойкотують виконавців, які коли-небудь виступали в Росії. Натомість інформацію, за словами Євгена Тихонова, вирвали з контексту та матеріалів декількарічної давності, адаптувавши на свій лад.
"На сьогодні майже всі артисти готові їхати в Луцьк. Змінилося ставлення артистів до нашого міста. Чесно кажучи, дехто навіть не знав, де знаходиться Луцьк. А тепер у результаті нашої співпраці вони без проблем готові приїжджати і виступати тут", - зауважив Євген Тихонов.
Засновник "Tikhonov сoncert and event agency" каже, що нині у Луцьку немає жодних перепон для реалізації концертів тих чи інших артистів, а лучани радо чекають на нові анонси. Утім, після подібних незрозумілих інформаційних "вкидів" співпраця опинилася під загрозою.
"Ми 2,5 року працювали над тим, аби запросити до Луцька MONATIKа, і вийшли на певний рівень. Однак подібні публікації в інтернеті можуть звести це все нанівець", - відзначив Тихонов.
Організатор концертів просить не поширювати фейкову інформацію та ретельно її перевіряти. Найближчим же часом "Tikhonov сoncert and event agency" дасть можливість лучанам і гостям міста насолодитися виступами таких виконавців, як MOZGI, Без Обмежень, Onuka, Jamala.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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