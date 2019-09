Незрозумілий «вкид»: івент-агенція спростувала інформацію про «непривітний» до артистів Луцьк

Засновник івент-агенції "Tikhonov сoncert and event agency"спростував інформацію про те, що артисти не хочуть їхати у Луцьк через нібито надмірну націоналістичність.Про це він розповів у коментаріТак, днями у волинських ЗМІ з'явилася новина, у якій Євген Тихонов начебто повідомив причини відмов знаних артистів їхати до Луцька, зокрема, MONATIKa. Серед них у публікації вказали високий рівень націоналістичності, через що, мовляв, у місті бойкотують виконавців, які коли-небудь виступали в Росії. Натомість інформацію, за словами Євгена Тихонова, вирвали з контексту та матеріалів декількарічної давності, адаптувавши на свій лад."На сьогодні майже всі артисти готові їхати в Луцьк. Змінилося ставлення артистів до нашого міста. Чесно кажучи, дехто навіть не знав, де знаходиться Луцьк. А тепер у результаті нашої співпраці вони без проблем готові приїжджати і виступати тут", - зауважив Євген Тихонов.Засновник "Tikhonov сoncert and event agency" каже, що нині у Луцьку немає жодних перепон для реалізації концертів тих чи інших артистів, а лучани радо чекають на нові анонси. Утім, після подібних незрозумілих інформаційних "вкидів" співпраця опинилася під загрозою."Ми 2,5 року працювали над тим, аби запросити до Луцька MONATIKа, і вийшли на певний рівень. Однак подібні публікації в інтернеті можуть звести це все нанівець", - відзначив Тихонов.Організатор концертів просить не поширювати фейкову інформацію та ретельно її перевіряти. Найближчим же часом "Tikhonov сoncert and event agency" дасть можливість лучанам і гостям міста насолодитися виступами таких виконавців, як MOZGI, Без Обмежень, Onuka, Jamala.