Для луцького вишу шукають нового ректора





Чинний ректор Ігор Коцан на цій посаді перебуває з 2005 року. Зауважують, згідно з законом «Про вищу освіту» одна людина на посаді ректора може працювати максимум дві каденції, кожна з яких триває сім років, - пише видання



У міністерстві повідомляють, що у конкурсі можуть брати участь громадяни України, які вільно володіють українською мовою і мають стаж роботи на посадах науково-педагогічних працівників не менш як десять років.



Строк подання заяв – два місяці з дня опублікування оголошення.



Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають такі документи:



- заяву про участь у конкурсі на ім’я засновника, в якій зазначається про застосування або незастосування до претендента обмежень, встановлених частиною другою статті 42 Закону України “Про вищу освіту”;



- особовий листок з обліку кадрів з фотографією розміром 3 х 4 сантиметри;



- автобіографію;



- копії документів про вищу освіту, науковий ступінь та вчене звання;



- довідку про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду, яка видається відповідно до Порядку проведення обов’язкових попередніх та періодичних психіатричних оглядів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 вересня 2000 р. № 1465 (Офіційний вісник України, 2000 р., № 39, ст. 1656);



- довідку про наявність або відсутність судимості;



- витяг з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення;



- копію паспорта, засвідчену претендентом;



- копію трудової книжки;



- письмову згоду на збір та обробку персональних даних;



- копію посвідчення щодо вільного володіння державною мовою;



- засвідчену копію довідки про результати перевірки, видану органом, в якому така перевірка проводилася, або письмову заяву на ім’я засновника, в якій повідомляється, що до претендента не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України “Про очищення влади”, за формою, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 р. № 563 “Деякі питання реалізації Закону України “Про очищення влади” (Офіційний вісник України, 2014 р., № 85, ст. 2412), та згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно претендента відповідно до зазначеного Закону.



Копії документів, які подаються претендентом/кою можуть бути засвідчені за місцем роботи претендента/ки, засновником або нотаріально.



Документи надсилати на адресу: Міністерство освіти і науки України, проспект Перемоги, 10, м. Київ-135, 01135. Телефон для довідок: 481-32-35.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Міністерстві освіти та науки оголосили конкурс на посаду ректора Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки.Чинний ректорна цій посаді перебуває з 2005 року. Зауважують, згідно з законом «Про вищу освіту» одна людина на посаді ректора може працювати максимум дві каденції, кожна з яких триває сім років, - пише видання Перший У міністерстві повідомляють, що у конкурсі можуть брати участь громадяни України, які вільно володіють українською мовою і мають стаж роботи на посадах науково-педагогічних працівників не менш як десять років.Строк подання заяв – два місяці з дня опублікування оголошення.Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають такі документи:- заяву про участь у конкурсі на ім’я засновника, в якій зазначається про застосування або незастосування до претендента обмежень, встановлених частиною другою статті 42 Закону України “Про вищу освіту”;- особовий листок з обліку кадрів з фотографією розміром 3 х 4 сантиметри;- автобіографію;- копії документів про вищу освіту, науковий ступінь та вчене звання;- довідку про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду, яка видається відповідно до Порядку проведення обов’язкових попередніх та періодичних психіатричних оглядів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 вересня 2000 р. № 1465 (Офіційний вісник України, 2000 р., № 39, ст. 1656);- довідку про наявність або відсутність судимості;- витяг з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення;- копію паспорта, засвідчену претендентом;- копію трудової книжки;- письмову згоду на збір та обробку персональних даних;- копію посвідчення щодо вільного володіння державною мовою;- засвідчену копію довідки про результати перевірки, видану органом, в якому така перевірка проводилася, або письмову заяву на ім’я засновника, в якій повідомляється, що до претендента не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України “Про очищення влади”, за формою, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 р. № 563 “Деякі питання реалізації Закону України “Про очищення влади” (Офіційний вісник України, 2014 р., № 85, ст. 2412), та згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно претендента відповідно до зазначеного Закону.Копії документів, які подаються претендентом/кою можуть бути засвідчені за місцем роботи претендента/ки, засновником або нотаріально.Документи надсилати на адресу: Міністерство освіти і науки України, проспект Перемоги, 10, м. Київ-135, 01135. Телефон для довідок: 481-32-35.

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