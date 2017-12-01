вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Для луцького вишу шукають нового ректора

Для луцького вишу шукають нового ректора
У Міністерстві освіти та науки оголосили конкурс на посаду ректора Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки.

Чинний ректор Ігор Коцан на цій посаді перебуває з 2005 року. Зауважують, згідно з законом «Про вищу освіту» одна людина на посаді ректора може працювати максимум дві каденції, кожна з яких триває сім років, - пише видання Перший.

У міністерстві повідомляють, що у конкурсі можуть брати участь громадяни України, які вільно володіють українською мовою і мають стаж роботи на посадах науково-педагогічних працівників не менш як десять років.

Строк подання заяв – два місяці з дня опублікування оголошення.

Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають такі документи:

- заяву про участь у конкурсі на ім’я засновника, в якій зазначається про застосування або незастосування до претендента обмежень, встановлених частиною другою статті 42 Закону України “Про вищу освіту”;

- особовий листок з обліку кадрів з фотографією розміром 3 х 4 сантиметри;

- автобіографію;

- копії документів про вищу освіту, науковий ступінь та вчене звання;

- довідку про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду, яка видається відповідно до Порядку проведення обов’язкових попередніх та періодичних психіатричних оглядів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 вересня 2000 р. № 1465 (Офіційний вісник України, 2000 р., № 39, ст. 1656);

- довідку про наявність або відсутність судимості;

- витяг з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення;

- копію паспорта, засвідчену претендентом;

- копію трудової книжки;

- письмову згоду на збір та обробку персональних даних;

- копію посвідчення щодо вільного володіння державною мовою;

- засвідчену копію довідки про результати перевірки, видану органом, в якому така перевірка проводилася, або письмову заяву на ім’я засновника, в якій повідомляється, що до претендента не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України “Про очищення влади”, за формою, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 р. № 563 “Деякі питання реалізації Закону України “Про очищення влади” (Офіційний вісник України, 2014 р., № 85, ст. 2412), та згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно претендента відповідно до зазначеного Закону.

Копії документів, які подаються претендентом/кою можуть бути засвідчені за місцем роботи претендента/ки, засновником або нотаріально.

Документи надсилати на адресу: Міністерство освіти і науки України, проспект Перемоги, 10, м. Київ-135, 01135. Телефон для довідок: 481-32-35.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: СНУ, ректор, посада, конкурс
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Куди біля Луцька можна поїхати на гриби
Синьо-жовтий Луцьк: як місто причепурилося до Дня Державного Прапора. ФОТОРЕПОРТАЖ
Від і до: за скільки можна купити мед у центрі Луцька. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку елітна автівка збила жінку, яка переходила дорогу
Сьогодні, 10:41
На Волині легковик збив дві електроопори. ФОТО
Сьогодні, 10:30
Для луцького вишу шукають нового ректора
Сьогодні, 10:25
Судитимуть 24-річного лучанина, який вдарив поліцейського у потилицю
Сьогодні, 10:16
У Луцьку безкоштовно вакцинуватимуть домашніх тварин від сказу
Сьогодні, 10:10
Схожі новини
«Викрадачі часу»: як на філфаці СНУ обирали кращого студента. ФОТО «Викрадачі часу»: як на філфаці СНУ обирали кращого студента. ФОТО
01 грудень, 2017, 07:42
Володимир Бондар переміг в конкурсі на посаду заступника голови Держлісагентства Володимир Бондар переміг в конкурсі на посаду заступника голови Держлісагентства
21 вересень, 2016, 11:41
Стало відомо, хто може очолити Іваничівську РДА Стало відомо, хто може очолити Іваничівську РДА
13 вересень, 2016, 20:42
Мінекономрозвитку шукає керівників для чотирьох держпідприємств Мінекономрозвитку шукає керівників для чотирьох держпідприємств
23 лютий, 2016, 06:26
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Волинянка «підчепила» рідкісну небезпечну хворобу від чотирилапого друга
Сьогодні, 10:44
 0
У Луцьку елітна автівка збила жінку, яка переходила дорогу
Сьогодні, 10:41
 0
На Волині легковик збив дві електроопори. ФОТО
Сьогодні, 10:30
 0
Для луцького вишу шукають нового ректора
Сьогодні, 10:25
 0
Судитимуть 24-річного лучанина, який вдарив поліцейського у потилицю
Сьогодні, 10:16
 0
Медіа
відео
1/8
﻿