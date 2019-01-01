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Закликають зробити сюрприз доньці загиблого волинського захисника

Закликають зробити сюрприз доньці загиблого волинського захисника
На Волині триває реалізація проекту «Діти Небесного Легіону».

Організатори повідомили про ще одну дитину, якій охочі можуть допомогти.

ЧИТАТИ БІЛЬШЕ ПРО ДІТЕЙ НЕБЕСНОГО ЛЕГІОНУ

Щоб допомогти, потрібно звертатися за цими контактами: (050) 973-44-84; (098) 948-14-50.

Невдовзі восьмий день народження святкуватиме Пугач Христина. Вона є донькою солдата 51-ї окремої механізованої бригади Пугача Ігоря Володимировича, який зник безвісти 25 серпня 2014 року поблизу с. Дзеркальне Амвросіївського р-ну Донецької обл. і лише в березні 2015 року був опізнаний за експертизою ДНК та перепохований у рідному селі.

Дівчинка перейшла до третього класу, старанно вчиться, адже знає, що це допоможе їй у майбутньому знайти свою професію та призначення. Поки Христина ще не знає ким хоче стати, але розглядала рідні варіанти: перукар, лікар, модель, актриса та ще багато чого.
У вільний від навчання час читає дитячі журнали, виготовляє саморобки, також любить розмальовки.

Розповіла, що цього року з мамою мали незабутній відпочинок у Туреччині. Каже, що подорож та новий досвід їй дуже сподобався - вражень вистачить на цілий рік.

Христинка в приклад ставить маму, любить проводити з нею час на кухні. Каже, що сім’я в них дружня, завжди допомагають один одному.
Школярка має багато друзів по сусідству, з якими товаришує та грається, а також по всій Україні, завдяки різним поїздкам.

Найбільше мріє «щоб закінчилась війна і всі перестали плакати».
Мама Алла каже, що нагальних потреб у сім`ї немає, але, оскільки дітки швидко ростуть, взуття та одяг ніколи зайвими не бувають, як і речі для школи.

Маєте бажання підтримати дітей – переказуйте кошти координатору даного проекту Natali Sky(Приватбанк: 4149-4991-2177-2535 Скиба Наталія Миколаївна).

Інформація для благодійників: Пугач Христина. Недвовзі 8 років (04.09.2011). Іваничівський р-н. Зріст: 130; Розмір взуття: 35.
Подарунок до ДН: будь-який сюрприз на ваш розсуд.

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Теги: діти небесного легіону, АТО, волонтери, свято, день народження
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