Закликають зробити сюрприз доньці загиблого волинського захисника
Сьогодні, 15:50
На Волині триває реалізація проекту «Діти Небесного Легіону».
Організатори повідомили про ще одну дитину, якій охочі можуть допомогти.
ЧИТАТИ БІЛЬШЕ ПРО ДІТЕЙ НЕБЕСНОГО ЛЕГІОНУ
Щоб допомогти, потрібно звертатися за цими контактами: (050) 973-44-84; (098) 948-14-50.
Невдовзі восьмий день народження святкуватиме Пугач Христина. Вона є донькою солдата 51-ї окремої механізованої бригади Пугача Ігоря Володимировича, який зник безвісти 25 серпня 2014 року поблизу с. Дзеркальне Амвросіївського р-ну Донецької обл. і лише в березні 2015 року був опізнаний за експертизою ДНК та перепохований у рідному селі.
Дівчинка перейшла до третього класу, старанно вчиться, адже знає, що це допоможе їй у майбутньому знайти свою професію та призначення. Поки Христина ще не знає ким хоче стати, але розглядала рідні варіанти: перукар, лікар, модель, актриса та ще багато чого.
У вільний від навчання час читає дитячі журнали, виготовляє саморобки, також любить розмальовки.
Розповіла, що цього року з мамою мали незабутній відпочинок у Туреччині. Каже, що подорож та новий досвід їй дуже сподобався - вражень вистачить на цілий рік.
Христинка в приклад ставить маму, любить проводити з нею час на кухні. Каже, що сім’я в них дружня, завжди допомагають один одному.
Школярка має багато друзів по сусідству, з якими товаришує та грається, а також по всій Україні, завдяки різним поїздкам.
Найбільше мріє «щоб закінчилась війна і всі перестали плакати».
Мама Алла каже, що нагальних потреб у сім`ї немає, але, оскільки дітки швидко ростуть, взуття та одяг ніколи зайвими не бувають, як і речі для школи.
Маєте бажання підтримати дітей – переказуйте кошти координатору даного проекту Natali Sky(Приватбанк: 4149-4991-2177-2535 Скиба Наталія Миколаївна).
Інформація для благодійників: Пугач Христина. Недвовзі 8 років (04.09.2011). Іваничівський р-н. Зріст: 130; Розмір взуття: 35.
Подарунок до ДН: будь-який сюрприз на ваш розсуд.
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Організатори повідомили про ще одну дитину, якій охочі можуть допомогти.
ЧИТАТИ БІЛЬШЕ ПРО ДІТЕЙ НЕБЕСНОГО ЛЕГІОНУ
Щоб допомогти, потрібно звертатися за цими контактами: (050) 973-44-84; (098) 948-14-50.
Невдовзі восьмий день народження святкуватиме Пугач Христина. Вона є донькою солдата 51-ї окремої механізованої бригади Пугача Ігоря Володимировича, який зник безвісти 25 серпня 2014 року поблизу с. Дзеркальне Амвросіївського р-ну Донецької обл. і лише в березні 2015 року був опізнаний за експертизою ДНК та перепохований у рідному селі.
Дівчинка перейшла до третього класу, старанно вчиться, адже знає, що це допоможе їй у майбутньому знайти свою професію та призначення. Поки Христина ще не знає ким хоче стати, але розглядала рідні варіанти: перукар, лікар, модель, актриса та ще багато чого.
У вільний від навчання час читає дитячі журнали, виготовляє саморобки, також любить розмальовки.
Розповіла, що цього року з мамою мали незабутній відпочинок у Туреччині. Каже, що подорож та новий досвід їй дуже сподобався - вражень вистачить на цілий рік.
Христинка в приклад ставить маму, любить проводити з нею час на кухні. Каже, що сім’я в них дружня, завжди допомагають один одному.
Школярка має багато друзів по сусідству, з якими товаришує та грається, а також по всій Україні, завдяки різним поїздкам.
Найбільше мріє «щоб закінчилась війна і всі перестали плакати».
Мама Алла каже, що нагальних потреб у сім`ї немає, але, оскільки дітки швидко ростуть, взуття та одяг ніколи зайвими не бувають, як і речі для школи.
Маєте бажання підтримати дітей – переказуйте кошти координатору даного проекту Natali Sky(Приватбанк: 4149-4991-2177-2535 Скиба Наталія Миколаївна).
Інформація для благодійників: Пугач Христина. Недвовзі 8 років (04.09.2011). Іваничівський р-н. Зріст: 130; Розмір взуття: 35.
Подарунок до ДН: будь-який сюрприз на ваш розсуд.
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