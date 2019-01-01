Волинські лікарі розповіли, як зберегти хорошу пам'ять надовго
Сьогодні, 17:51
Волинські медики дали кілька порад, виконання яких сприяє збереженню пам'яті надовго.
Про це йдеться на сторінці медичного центру "Благомед" у Facebook.
За словами лікарів, із віком мозок зазнає змін, які називають терміном "деменція". Деменція - це погіршення пам'яті, логічного мислення, зміна особистості. "Чарівної пігулки" від деменції не існує. Але існують прості щоденні речі, виконання яких допоможе зберегти "здоровий розум" надовго.
Передусім необхідно рухатися. Мінімум двічі на тиждень робити силові тренування. Це корисно не тільки для тіла, але й для мозку - від фізичних вправ покращується кровообіг
Вживайте вітаміни. Це дуже важливо, але якщо ви будете призначати вітаміни собі самі методом "пила сусідка і допомогло", користі не буде. Щоб ефективно підібрати вітамінний комплекс, треба вивчити індивідуальні особливості організму. Зробити це може лікар, а не консультант в аптеці чи в мережевій фірмі.
Киньте палити. Як мінімум тому, що куріння погіршує кровообіг.
Зменшіть споживання тваринних жирів та червоного м’яса. І збільшіть частку овочів, коренеплодів, сочевиці і риби в раціоні. Це допоможе тримати баланс холестерину в нормі і зменшить ризик виникнення хвороби Альцгеймера.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це йдеться на сторінці медичного центру "Благомед" у Facebook.
За словами лікарів, із віком мозок зазнає змін, які називають терміном "деменція". Деменція - це погіршення пам'яті, логічного мислення, зміна особистості. "Чарівної пігулки" від деменції не існує. Але існують прості щоденні речі, виконання яких допоможе зберегти "здоровий розум" надовго.
Передусім необхідно рухатися. Мінімум двічі на тиждень робити силові тренування. Це корисно не тільки для тіла, але й для мозку - від фізичних вправ покращується кровообіг
Вживайте вітаміни. Це дуже важливо, але якщо ви будете призначати вітаміни собі самі методом "пила сусідка і допомогло", користі не буде. Щоб ефективно підібрати вітамінний комплекс, треба вивчити індивідуальні особливості організму. Зробити це може лікар, а не консультант в аптеці чи в мережевій фірмі.
Киньте палити. Як мінімум тому, що куріння погіршує кровообіг.
Зменшіть споживання тваринних жирів та червоного м’яса. І збільшіть частку овочів, коренеплодів, сочевиці і риби в раціоні. Це допоможе тримати баланс холестерину в нормі і зменшить ризик виникнення хвороби Альцгеймера.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
У Володимирі-Волинському з квартири винесли ноутбук
Сьогодні, 18:14
Волинські лікарі розповіли, як зберегти хорошу пам'ять надовго
Сьогодні, 17:51
Прописаний на Одещині, як потрапив на Волинь – не знає: у Луцьку на вокзалі вже 2 місяці живе 90-річний дідусь
Сьогодні, 17:47
На Волині під час святкування хрестин отруїлось 14 людей
Сьогодні, 17:43
Медіа