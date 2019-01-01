Волинські лікарі розповіли, як зберегти хорошу пам'ять надовго

Волинські медики дали кілька порад, виконання яких сприяє збереженню пам'яті надовго.Про це йдеться на сторінці медичного центру "Благомед" у Facebook.За словами лікарів, із віком мозок зазнає змін, які називають терміном "деменція". Деменція - це погіршення пам'яті, логічного мислення, зміна особистості. "Чарівної пігулки" від деменції не існує. Але існують прості щоденні речі, виконання яких допоможе зберегти "здоровий розум" надовго.Передусім необхідно. Мінімум двічі на тиждень робити силові тренування. Це корисно не тільки для тіла, але й для мозку - від фізичних вправ покращується кровообігЦе дуже важливо, але якщо ви будете призначати вітаміни собі самі методом "пила сусідка і допомогло", користі не буде. Щоб ефективно підібрати вітамінний комплекс, треба вивчити індивідуальні особливості організму. Зробити це може лікар, а не консультант в аптеці чи в мережевій фірмі.. Як мінімум тому, що куріння погіршує кровообіг.І збільшіть частку овочів, коренеплодів, сочевиці і риби в раціоні. Це допоможе тримати баланс холестерину в нормі і зменшить ризик виникнення хвороби Альцгеймера.