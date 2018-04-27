Брак кадрів: у лікарні на Волині закрили одразу два відділення. ВІДЕО





В кожному з відділень працює по одному лікарю і вони з початку вересня у відпустках, - йдеться в сюжеті



У педіатричному відділенні Локачинської ЦРЛ нині порожньо. Єдиний лікар – у відпустці, решта персоналу – переведена до інших відділень. Таке рішення прийняли у медичному закладі, каже заступник головного лікаря Павло Городнюк.



«В нас один педіатр і один інфекціоніст. Люди мають у відпустку йти якось. Відповідно, замінити їх немає ким. Відповідно, відділення закриваються».



Зі слів медика, така ситуація – через відсутність кваліфікованих лікарів, випускники медичних вишів працювати у ЦРЛ не хочуть.



«Вони зараз дуже масово вчать мови і їдуть до Польщі, Чехії, а з 2020 року перспективи є в Німеччину. 3500, якщо молодий лікар приходить, 3500 заробітна плата. Хоча в нас є і житло лікарям, якщо приходять. Не хочуть, хочуть в міста або за кордон».



Протягом місяця, доки не працюватимуть інфекційне та дитяче відділення у Локачинській лікарні, пацієнтів медики швидкої возитимуть до інших районів.



«Відправляємо в ближні райони – Горохівський, Володимир-Волинський, Іваничівський і в Луцьк в інфекційну лікарню. Це звернення головного лікаря ЦРЛ», - пояснив фельдшер "швидкої" Володимир Романюк.



Протягом дня лікар-педіатр Локачинської поліклініки Микола Шульга прийняв півсотні дітей. Каже, закриття відділення у лікарні не підтримує, хоч і працювати там – нікому.



Це – перший випадок на Волині, коли закривають відділення лікарні через відсутність лікарів, - каже начальник обласного управління охорони здоров’я Ігор Ващенюк.



«Люди тут не постраждають, на сьогоднішній день децентралізаційні процеси – це функції повністю місцевого самоврядування, обов’язкове відпрацювання випускниками медичних закладів скасоване і розподіли медичних працівників скасовані. На сьогодні якщо громада має що запропонувати – це соціальні пакети, житло, то вона знаходить спеціалістів і люди їдуть. Якщо умови не створюються – то фахівець не поїде»



За ці дні, розповів фельдшер Володимир Романюк, пацієнтів із Локачинського району до інших лікарень не госпіталізовували.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Локачинській районній лікарні на місяць закрили два відділення через брак працівників. Одне з них - дитяче інфекційне.В кожному з відділень працює по одному лікарю і вони з початку вересня у відпустках, - йдеться в сюжеті Суспільного У педіатричному відділенні Локачинської ЦРЛ нині порожньо. Єдиний лікар – у відпустці, решта персоналу – переведена до інших відділень. Таке рішення прийняли у медичному закладі, каже заступник головного лікаря«В нас один педіатр і один інфекціоніст. Люди мають у відпустку йти якось. Відповідно, замінити їх немає ким. Відповідно, відділення закриваються».Зі слів медика, така ситуація – через відсутність кваліфікованих лікарів, випускники медичних вишів працювати у ЦРЛ не хочуть.«Вони зараз дуже масово вчать мови і їдуть до Польщі, Чехії, а з 2020 року перспективи є в Німеччину. 3500, якщо молодий лікар приходить, 3500 заробітна плата. Хоча в нас є і житло лікарям, якщо приходять. Не хочуть, хочуть в міста або за кордон».Протягом місяця, доки не працюватимуть інфекційне та дитяче відділення у Локачинській лікарні, пацієнтів медики швидкої возитимуть до інших районів.«Відправляємо в ближні райони – Горохівський, Володимир-Волинський, Іваничівський і в Луцьк в інфекційну лікарню. Це звернення головного лікаря ЦРЛ», - пояснив фельдшер "швидкої"Протягом дня лікар-педіатр Локачинської поліклінікиприйняв півсотні дітей. Каже, закриття відділення у лікарні не підтримує, хоч і працювати там – нікому.Це – перший випадок на Волині, коли закривають відділення лікарні через відсутність лікарів, - каже начальник обласного управління охорони здоров’я«Люди тут не постраждають, на сьогоднішній день децентралізаційні процеси – це функції повністю місцевого самоврядування, обов’язкове відпрацювання випускниками медичних закладів скасоване і розподіли медичних працівників скасовані. На сьогодні якщо громада має що запропонувати – це соціальні пакети, житло, то вона знаходить спеціалістів і люди їдуть. Якщо умови не створюються – то фахівець не поїде»За ці дні, розповів фельдшер, пацієнтів із Локачинського району до інших лікарень не госпіталізовували.

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