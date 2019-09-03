На Полтавщині збоченець зґвалтував першокласницю
03 вересень, 23:21
У Світлогірську Полтавської області 23-річний чоловік заманив у хащі та зґвалтував шестирічну дівчинку.
Педофіл скористався тим, що дитина його добре знала і довіряла - пишуть Факти.
Він заманив першокласницю до чагарників, де ввечері рідко ходять люди, та зґвалтував.
Коли дитина повернулася додому, мати та вітчим відразу забили на сполох та викликали поліцію.
Дівчинку відвезли до лікарні, а нападника схопили.
Про нього в селі ходять страшні чутки – нібито собак та кіз ґвалтує.
Кажуть, що чоловік раніше лікувався у закладі для психічнохворих, а потім з’явився знову.
Зараз він під вартою, проте подальша доля педофіла залежить від результатів експертиз, які й покажуть – осудний він чи ні. І якщо чоловіка визнают осудним, йому загрожує до 15 років за гратами.
Чому ж батьки дозволили йому наблизитися до дитини – окреме питання.
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Педофіл скористався тим, що дитина його добре знала і довіряла - пишуть Факти.
Він заманив першокласницю до чагарників, де ввечері рідко ходять люди, та зґвалтував.
Коли дитина повернулася додому, мати та вітчим відразу забили на сполох та викликали поліцію.
Дівчинку відвезли до лікарні, а нападника схопили.
Про нього в селі ходять страшні чутки – нібито собак та кіз ґвалтує.
Кажуть, що чоловік раніше лікувався у закладі для психічнохворих, а потім з’явився знову.
Зараз він під вартою, проте подальша доля педофіла залежить від результатів експертиз, які й покажуть – осудний він чи ні. І якщо чоловіка визнают осудним, йому загрожує до 15 років за гратами.
Чому ж батьки дозволили йому наблизитися до дитини – окреме питання.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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