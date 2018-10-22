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Луцькі спортклуби закликають долучитись до боротьби з раком грудей

Луцькі спортклуби закликають долучитись до боротьби з раком грудей
Благодійний Фонд "СТОПРАК" запрошує до співпраці та спільної боротьбиз раком луцькі спортклуби та комплекси.

Про це йдеться на сторінці фонду у фейсбук.

"Спорт – це не лише гарне тіло та пружні м’язи. Це, насамперед, здоров’я, яке потрібно берегти. Саме тому ми хочемо запросити до співпраці спорткомплекси та спортзали нашої області для того, щоб спільно подбати про гарний фізичний стан волинянок.

Ми пропонуємо розмістити на стінах спортивних закладів інформаційні плакати, які б нагадували про те, як важливо проходити обстеження на рак молочної залози.

Рак молочної залози – найпоширеніший вид раку в жінок. Його небезпека у тому – що пухлина може рости непомітно, тож коли жінка чи дівчина відчуває сильніші симптоми, уже може бути пізно… Якщо хоча б третина жінок, які відвідують спортзали та спортклуби нашого міста зверне увагу на інформацію, розміщену на плакатах, та пройде обстеження, ми вже зробимо дуже корисну справу.

Тож якщо ви є власником чи керівником спортзалу, спортклубу, спорткомплексу, приєднуйтесь до нашої маленької боротьби з важкою хворобою. Бо саме маленькими битвами виграють війни!

Для отримання плакатів, просимо телефонувати - 095 890 06 32 або писати в особисті повідомлення", - йдеться в повідомленні.

Луцькі спортклуби закликають долучитись до боротьби з раком грудей

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Теги: рак, СТОПРАК, спортклуб, акція, боротьба, профілактика, обстеження
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