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У спортивно-тренувальному комплексі на Волині зафіксували спалах кишкової інфекції

У спортивно-тренувальному комплексі на Волині зафіксували спалах кишкової інфекції
Завершено епідеміологічне розслідування спалаху гострої кишкової інфекції в м. Ковелі, в спортивно — тренувальному комплексі «Тайм». Всього на збір прибуло 57 дітей з міст Києва та Харкова. Спалах інфекції виник у 7 дітей із 17, що прибули з м. Харкова.

Повідомляє Волинський обласний лабораторний центр.

Перші прояви захворювання у дітей виникли в поїзді. Ймовірним фактором послужили продукти харчування, які споживали діти в дорозі без належних умов зберігання та високій температурі повітря.

Матеріал від хворих досліджено бактеріологічно та вірусологічно. У всіх хворих виявлено ентеробактер.

Стан хворих стабілізувався протягом доби. Пояснюючи задовільним станом, батьки відмовились від стаціонарного лікування і забрали дітей додому 24.08.2019 року.

Лікарями оглянуті контактні діти, встановлено медичний нагляд, більше хворих не виявлено.

В ході епідеміологічного розслідування в закладі встановлено порушення протиепідемічного режиму, при дослідженні змивів виявлено кишкову паличку в 28%.

Надані рекомендації підприємцю щодо усунення порушень протиепідемічного режиму.

В закладі проведено заключну дезінфекцію з послідуючим лабораторним контролем її якості.

Робота комплексу «Тайм» не припинялась.

Для проведення позапланового заходу державного нагляду в закладі та забезпечення реагування залучено Держпродспоживслужбу м. Ковеля.

Аналогічні порушення виявлялись при реєстрації спалаху в цьому закладі в 2017 році. З 2017 року заклад не перевірявся контролюючими службами.

Таким чином спалахи локалізовані та ліквідовані.

До слова, раніше у лабораторному центрі повідомили, чим у луцькому «Базиліку» отруїлися люди.

Зображення ілюстративне

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Теги: Ковель, спортивно-тренувальний комплекс, кишкова інфекція, отруєння, лабораторний центр
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