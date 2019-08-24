У спортивно-тренувальному комплексі на Волині зафіксували спалах кишкової інфекції





Повідомляє



Перші прояви захворювання у дітей виникли в поїзді. Ймовірним фактором послужили продукти харчування, які споживали діти в дорозі без належних умов зберігання та високій температурі повітря.



Матеріал від хворих досліджено бактеріологічно та вірусологічно. У всіх хворих виявлено ентеробактер.



Стан хворих стабілізувався протягом доби. Пояснюючи задовільним станом, батьки відмовились від стаціонарного лікування і забрали дітей додому 24.08.2019 року.



Лікарями оглянуті контактні діти, встановлено медичний нагляд, більше хворих не виявлено.



В ході епідеміологічного розслідування в закладі встановлено порушення протиепідемічного режиму, при дослідженні змивів виявлено кишкову паличку в 28%.



Надані рекомендації підприємцю щодо усунення порушень протиепідемічного режиму.



В закладі проведено заключну дезінфекцію з послідуючим лабораторним контролем її якості.



Робота комплексу «Тайм» не припинялась.



Для проведення позапланового заходу державного нагляду в закладі та забезпечення реагування залучено Держпродспоживслужбу м. Ковеля.



Аналогічні порушення виявлялись при реєстрації спалаху в цьому закладі в 2017 році. З 2017 року заклад не перевірявся контролюючими службами.



Таким чином спалахи локалізовані та ліквідовані.



До слова, раніше у лабораторному центрі повідомили,



Зображення ілюстративне

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Завершено епідеміологічне розслідування спалаху гострої кишкової інфекції в м. Ковелі, в спортивно — тренувальному комплексі «Тайм». Всього на збір прибуло 57 дітей з міст Києва та Харкова. Спалах інфекції виник у 7 дітей із 17, що прибули з м. Харкова.Повідомляє Волинський обласний лабораторний центр Перші прояви захворювання у дітей виникли в поїзді. Ймовірним фактором послужили продукти харчування, які споживали діти в дорозі без належних умов зберігання та високій температурі повітря.Матеріал від хворих досліджено бактеріологічно та вірусологічно. У всіх хворих виявлено ентеробактер.Стан хворих стабілізувався протягом доби. Пояснюючи задовільним станом, батьки відмовились від стаціонарного лікування і забрали дітей додому 24.08.2019 року.Лікарями оглянуті контактні діти, встановлено медичний нагляд, більше хворих не виявлено.В ході епідеміологічного розслідування в закладі встановлено порушення протиепідемічного режиму, при дослідженні змивів виявлено кишкову паличку в 28%.Надані рекомендації підприємцю щодо усунення порушень протиепідемічного режиму.В закладі проведено заключну дезінфекцію з послідуючим лабораторним контролем її якості.Робота комплексу «Тайм» не припинялась.Для проведення позапланового заходу державного нагляду в закладі та забезпечення реагування залучено Держпродспоживслужбу м. Ковеля.Аналогічні порушення виявлялись при реєстрації спалаху в цьому закладі в 2017 році. З 2017 року заклад не перевірявся контролюючими службами.Таким чином спалахи локалізовані та ліквідовані.До слова, раніше у лабораторному центрі повідомили, чим у луцькому «Базиліку» отруїлися люди

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