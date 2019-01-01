Компанія «Le Bruk» продає бруківку за акційною ціною*
Сьогодні, 13:10
Компанія «Le Bruk» пропонує на вигідних умовах купити бруківку «Носталіт колормікс», яка ідеальна підходить для пішохідних зон.
Її товщина – 4 сантиметри. Призначена для мощення прибудинкової території чи доріжок у парках і скверах. Естетична і практична бруківка. Форма нетипова: знизу – прямокутна, а вгорі – овальна зі «зрізаними» краями, - пише Район.Луцьк.
Компанія виробляє її в сірому кольорі, а також в асортименті є варіація «мультиколор». І саме на неї діє знижка.
Ціна квадратного метра такої бруківки — 290 гривень.
Як замовити бруківку?
Просто звернутися на завод LeBruk. Його адреса: Луцьк, вул. Вахтангова, 12
Телефон: 067 334 1112, 050 678 8255
Сайт: https://lebruk.com/
Сторінка у Фейсбуці: https://www.facebook.com/brukivkalebruk
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Її товщина – 4 сантиметри. Призначена для мощення прибудинкової території чи доріжок у парках і скверах. Естетична і практична бруківка. Форма нетипова: знизу – прямокутна, а вгорі – овальна зі «зрізаними» краями, - пише Район.Луцьк.
Компанія виробляє її в сірому кольорі, а також в асортименті є варіація «мультиколор». І саме на неї діє знижка.
Ціна квадратного метра такої бруківки — 290 гривень.
Як замовити бруківку?
Просто звернутися на завод LeBruk. Його адреса: Луцьк, вул. Вахтангова, 12
Телефон: 067 334 1112, 050 678 8255
Сайт: https://lebruk.com/
Сторінка у Фейсбуці: https://www.facebook.com/brukivkalebruk
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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