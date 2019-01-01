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Компанія «Le Bruk» продає бруківку за акційною ціною*

Компанія «Le Bruk» продає бруківку за акційною ціною*
Компанія «Le Bruk» пропонує на вигідних умовах купити бруківку «Носталіт колормікс», яка ідеальна підходить для пішохідних зон.

Її товщина – 4 сантиметри. Призначена для мощення прибудинкової території чи доріжок у парках і скверах. Естетична і практична бруківка. Форма нетипова: знизу – прямокутна, а вгорі – овальна зі «зрізаними» краями, - пише Район.Луцьк.

Компанія виробляє її в сірому кольорі, а також в асортименті є варіація «мультиколор». І саме на неї діє знижка.

Ціна квадратного метра такої бруківки — 290 гривень.

Як замовити бруківку?

Просто звернутися на завод LeBruk. Його адреса: Луцьк, вул. Вахтангова, 12

Телефон: 067 334 1112, 050 678 8255

Сайт: https://lebruk.com/

Сторінка у Фейсбуці: https://www.facebook.com/brukivkalebruk

Компанія «Le Bruk» продає бруківку за акційною ціною*
Компанія «Le Bruk» продає бруківку за акційною ціною*
Компанія «Le Bruk» продає бруківку за акційною ціною*
Компанія «Le Bruk» продає бруківку за акційною ціною*
Компанія «Le Bruk» продає бруківку за акційною ціною*

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Теги: продаж, акція, бруківка
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