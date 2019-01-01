Компанія «Le Bruk» продає бруківку за акційною ціною*





Її товщина – 4 сантиметри. Призначена для мощення прибудинкової території чи доріжок у парках і скверах. Естетична і практична бруківка. Форма нетипова: знизу – прямокутна, а вгорі – овальна зі «зрізаними» краями, - пише



Компанія виробляє її в сірому кольорі, а також в асортименті є варіація «мультиколор». І саме на неї діє знижка.



Ціна квадратного метра такої бруківки — 290 гривень.



Як замовити бруківку?



Просто звернутися на завод LeBruk. Його адреса: Луцьк, вул. Вахтангова, 12



Телефон: 067 334 1112, 050 678 8255



Сайт: https://lebruk.com/



Сторінка у Фейсбуці: https://www.facebook.com/brukivkalebruk





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