вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

5 вересня на Волині: гортаючи календар

5 вересня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні день народження відзначає депутат Волинської обласної ради, лікар-ординатор Волинської обласної клінічної лікарні Сергій Сівак (на фото).

А ще сьогодні день народження святкує волинська журналістка Оксана Євпак.

Іменинниками 5 вересня є: Арсен, Юрій, Єлизавета, Флор.

Вітаємо усіх іменинників цього дня та бажаємо міцного здоров’я, сімейної злагоди та професійних успіхів!

5 вересня 1944 року з’явилася постанова виконкому Волинської обласної ради про відкриття першої на Волині трьохрічної фельдшерсько-акушерської школи для підготовки медичних спеціалістів середньої ланки (у майбутньому – Луцький базовий медичний коледж).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Луцьк, Волинь, день народження
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Прописаний на Одещині, як потрапив на Волинь – не знає: у Луцьку на вокзалі вже 2 місяці живе 90-річний дідусь
Куди біля Луцька можна поїхати на гриби
Синьо-жовтий Луцьк: як місто причепурилося до Дня Державного Прапора. ФОТОРЕПОРТАЖ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Зеленський ветував закон про хімічну кастрацію педофілів
Сьогодні, 00:13
5 вересня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
В Польщі затримали трьох українців, які погрожували вчинити теракт
04 вересень, 23:31
На Волині презентували «Пересопницьке Євангеліє». ФОТО
04 вересень, 22:58
На Львівщині затримали двох злочинців, які втекли з колонії. ФОТО
04 вересень, 22:24
Схожі новини
31 серпня на Волині: гортаючи календар 31 серпня на Волині: гортаючи календар
31 серпень, 00:00
22 серпня на Волині: гортаючи календар 22 серпня на Волині: гортаючи календар
22 серпень, 00:00
8 серпня на Волині: гортаючи календар 8 серпня на Волині: гортаючи календар
08 серпень, 00:00
7 серпня на Волині: гортаючи календар 7 серпня на Волині: гортаючи календар
07 серпень, 00:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Зеленський ветував закон про хімічну кастрацію педофілів
Сьогодні, 00:13
 0
5 вересня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
В Польщі затримали трьох українців, які погрожували вчинити теракт
04 вересень, 23:31
 0
На Волині презентували «Пересопницьке Євангеліє». ФОТО
04 вересень, 22:58
 0
На Львівщині затримали двох злочинців, які втекли з колонії. ФОТО
04 вересень, 22:24
 0
Медіа
відео
1/8
﻿