вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Федецький разом із колишнім «волинянином» вчаться на тренерських курсах УЄФА

Федецький разом із колишнім «волинянином» вчаться на тренерських курсах УЄФА
Колишні зірки українського футболу вже готуються до потенційної тренерської кар'єри.

Серед тих, хто хоче отримати тренерську ліцензію - волинянин Артем Федецький та колишній гравець "Волині" Анатолій Діденко, - повідомляє Футбол24.

Також курси відвідує колишній хавбек "Динамо" та національної збірної Олександр Алієв. Саме він оприлюднив фото, де видно його однокурсників.
Федецький разом із колишнім «волинянином» вчаться на тренерських курсах УЄФА

Крім Федецького, Діденка та Алієва слухачами курсів є Олексій Гай, Ілля Галюза, Олексій Годін, Анатолій Діденко, Андрій Дикань, Микола Іщенко, Олег Краснопьоров, Адріан Пуканич, В'ячеслав Чечер, Олександр Чижов і Олег Шелаєв.

Навчання триватиме до серпня наступного року.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Артем Федецький, футбол, тренерські курси
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Прописаний на Одещині, як потрапив на Волинь – не знає: у Луцьку на вокзалі вже 2 місяці живе 90-річний дідусь
Куди біля Луцька можна поїхати на гриби
Синьо-жовтий Луцьк: як місто причепурилося до Дня Державного Прапора. ФОТОРЕПОРТАЖ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Світловідбивні жилети: чи забезпечили ними луцькі школи. ВІДЕО
Сьогодні, 08:25
Федецький разом із колишнім «волинянином» вчаться на тренерських курсах УЄФА
Сьогодні, 08:10
Луцькі продавці «нічного» алкоголю отримали штрафи
Сьогодні, 07:21
«Рости, борода, до пояса»: чого вартує бути ламберсексуалом у Луцьку
Сьогодні, 06:37
У Луцьку презентують книгу шрифтом Брайля про з`їзд європейських монархів
Сьогодні, 05:23
Схожі новини
У матчі збірної України проти «Карпат», волинянин Федецький зіграв за обидві команди У матчі збірної України проти «Карпат», волинянин Федецький зіграв за обидві команди
16 липень, 04:17
Федецький та Шевчук зіграють у матчі ветеранів збірної України проти легенд «Карпат» Федецький та Шевчук зіграють у матчі ветеранів збірної України проти легенд «Карпат»
09 липень, 01:26
Федецький та Шевчук зіграють у матчі ветеранів збірної України проти легенд «Карпат» Федецький та Шевчук зіграють у матчі ветеранів збірної України проти легенд «Карпат»
08 липень, 01:26
Волинянин Федецький покинув львівські «Карпати» Волинянин Федецький покинув львівські «Карпати»
03 липень, 04:29
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Світловідбивні жилети: чи забезпечили ними луцькі школи. ВІДЕО
Сьогодні, 08:25
 0
Федецький разом із колишнім «волинянином» вчаться на тренерських курсах УЄФА
Сьогодні, 08:10
 0
Луцькі продавці «нічного» алкоголю отримали штрафи
Сьогодні, 07:21
 0
«Рости, борода, до пояса»: чого вартує бути ламберсексуалом у Луцьку
Сьогодні, 06:37
 0
У Луцьку презентують книгу шрифтом Брайля про з`їзд європейських монархів
Сьогодні, 05:23
 0
Медіа
відео
1/8
﻿