Федецький разом із колишнім «волинянином» вчаться на тренерських курсах УЄФА
Сьогодні, 08:10
Колишні зірки українського футболу вже готуються до потенційної тренерської кар'єри.
Серед тих, хто хоче отримати тренерську ліцензію - волинянин Артем Федецький та колишній гравець "Волині" Анатолій Діденко, - повідомляє Футбол24.
Також курси відвідує колишній хавбек "Динамо" та національної збірної Олександр Алієв. Саме він оприлюднив фото, де видно його однокурсників.
Крім Федецького, Діденка та Алієва слухачами курсів є Олексій Гай, Ілля Галюза, Олексій Годін, Анатолій Діденко, Андрій Дикань, Микола Іщенко, Олег Краснопьоров, Адріан Пуканич, В'ячеслав Чечер, Олександр Чижов і Олег Шелаєв.
Навчання триватиме до серпня наступного року.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Серед тих, хто хоче отримати тренерську ліцензію - волинянин Артем Федецький та колишній гравець "Волині" Анатолій Діденко, - повідомляє Футбол24.
Також курси відвідує колишній хавбек "Динамо" та національної збірної Олександр Алієв. Саме він оприлюднив фото, де видно його однокурсників.
Крім Федецького, Діденка та Алієва слухачами курсів є Олексій Гай, Ілля Галюза, Олексій Годін, Анатолій Діденко, Андрій Дикань, Микола Іщенко, Олег Краснопьоров, Адріан Пуканич, В'ячеслав Чечер, Олександр Чижов і Олег Шелаєв.
Навчання триватиме до серпня наступного року.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Світловідбивні жилети: чи забезпечили ними луцькі школи. ВІДЕО
Сьогодні, 08:25
Федецький разом із колишнім «волинянином» вчаться на тренерських курсах УЄФА
Сьогодні, 08:10
Луцькі продавці «нічного» алкоголю отримали штрафи
Сьогодні, 07:21
Медіа