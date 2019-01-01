Федецький разом із колишнім «волинянином» вчаться на тренерських курсах УЄФА





Серед тих, хто хоче отримати тренерську ліцензію - волинянин Артем Федецький та колишній гравець "Волині" Анатолій Діденко, - повідомляє Футбол24.



Також курси відвідує колишній хавбек "Динамо" та національної збірної Олександр Алієв. Саме він оприлюднив фото, де видно його однокурсників.



Крім Федецького, Діденка та Алієва слухачами курсів є Олексій Гай, Ілля Галюза, Олексій Годін, Анатолій Діденко, Андрій Дикань, Микола Іщенко, Олег Краснопьоров, Адріан Пуканич, В'ячеслав Чечер, Олександр Чижов і Олег Шелаєв.



Навчання триватиме до серпня наступного року.



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