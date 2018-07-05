На Львівщині активісти блокують вагони з російським вугіллям. ФОТО, ВІДЕО
Сьогодні, 01:25
У місті Соснівка Львівської області вже третю добу поспіль активісти блокують російські вагони з вугіллям.
Вагони побачили нещодавно на станції «Соснівка» біля Центральної збагачувальної фабрики «Червоноградська», - пише "БУГ".
Як розповідають активісти, на станції станом на 23:00 4-го вересня перебуває 113 російських вагонів, але, згідно з їхньою інформацією, загалом повинно прибути близько тисячі.
Нагадаємо, що раніше «Львівську вугільну компанію» захопили рейдери. Під загрозою, як розповідали, опинилася робота і шахт Нововолинська. Рейдери здійснювали несанкціонований вивіз продукції.
Це перша партія вагонів, яка прибула на станцію в ніч з 1-го на 2-ге вересня. Російське вугілля чекало збагачення на фабриці, а куди мало піти далі – невідомо.
Проте, миритися з фактом присутності російських вагонів на українській станції у час, коли в країні йде війна та гинуть захисники, активісти не стали. Відразу відреагували представники самооборони та громадської організації ветеранів АТО.
“Викликали слідчооперативну групу і СБУ. Зроблено заяви на адміністрацію президента, голову Львівської ОДА. Всі про це знають, про це знає уряд і Верховна Рада. Як до нас може прийти російське вугілля у той час, коли йде війна і гинуть наші воїни?”, – розповідає ветеран АТО Олександр Павленко.
Наразі активісти очікують відповідей і будь-яких дій зі сторони влади та правоохоронних органів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Вагони побачили нещодавно на станції «Соснівка» біля Центральної збагачувальної фабрики «Червоноградська», - пише "БУГ".
Як розповідають активісти, на станції станом на 23:00 4-го вересня перебуває 113 російських вагонів, але, згідно з їхньою інформацією, загалом повинно прибути близько тисячі.
Нагадаємо, що раніше «Львівську вугільну компанію» захопили рейдери. Під загрозою, як розповідали, опинилася робота і шахт Нововолинська. Рейдери здійснювали несанкціонований вивіз продукції.
Це перша партія вагонів, яка прибула на станцію в ніч з 1-го на 2-ге вересня. Російське вугілля чекало збагачення на фабриці, а куди мало піти далі – невідомо.
Проте, миритися з фактом присутності російських вагонів на українській станції у час, коли в країні йде війна та гинуть захисники, активісти не стали. Відразу відреагували представники самооборони та громадської організації ветеранів АТО.
“Викликали слідчооперативну групу і СБУ. Зроблено заяви на адміністрацію президента, голову Львівської ОДА. Всі про це знають, про це знає уряд і Верховна Рада. Як до нас може прийти російське вугілля у той час, коли йде війна і гинуть наші воїни?”, – розповідає ветеран АТО Олександр Павленко.
Наразі активісти очікують відповідей і будь-яких дій зі сторони влади та правоохоронних органів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
В Луцьку з'являться ще кілька кликунів. ФОТО
Сьогодні, 02:11
На Львівщині активісти блокують вагони з російським вугіллям. ФОТО, ВІДЕО
Сьогодні, 01:25
Зеленський ветував закон про хімічну кастрацію педофілів
Сьогодні, 00:13
5 вересня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
В Польщі затримали трьох українців, які погрожували вчинити теракт
04 вересень, 23:31
Медіа