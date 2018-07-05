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На Львівщині активісти блокують вагони з російським вугіллям. ФОТО, ВІДЕО

На Львівщині активісти блокують вагони з російським вугіллям. ФОТО, ВІДЕО
У місті Соснівка Львівської області вже третю добу поспіль активісти блокують російські вагони з вугіллям.

Вагони побачили нещодавно на станції «Соснівка» біля Центральної збагачувальної фабрики «Червоноградська», - пише "БУГ".

Як розповідають активісти, на станції станом на 23:00 4-го вересня перебуває 113 російських вагонів, але, згідно з їхньою інформацією, загалом повинно прибути близько тисячі.

Нагадаємо, що раніше «Львівську вугільну компанію» захопили рейдери. Під загрозою, як розповідали, опинилася робота і шахт Нововолинська. Рейдери здійснювали несанкціонований вивіз продукції.



Це перша партія вагонів, яка прибула на станцію в ніч з 1-го на 2-ге вересня. Російське вугілля чекало збагачення на фабриці, а куди мало піти далі – невідомо.

Проте, миритися з фактом присутності російських вагонів на українській станції у час, коли в країні йде війна та гинуть захисники, активісти не стали. Відразу відреагували представники самооборони та громадської організації ветеранів АТО.

“Викликали слідчооперативну групу і СБУ. Зроблено заяви на адміністрацію президента, голову Львівської ОДА. Всі про це знають, про це знає уряд і Верховна Рада. Як до нас може прийти російське вугілля у той час, коли йде війна і гинуть наші воїни?”, – розповідає ветеран АТО Олександр Павленко.


Наразі активісти очікують відповідей і будь-яких дій зі сторони влади та правоохоронних органів.

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Теги: вугілля, Росія, активісти
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