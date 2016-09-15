Facebook приховуватиме лайки

Facebook планує тестувати функцію приховування лайків у стрічці.Про це повідомляє Вголос, посилаючись на TechCrunch.У компанії підтвердили, що розглядають можливість тестування видалення лайків. Найближчим часом така функція не буде доступна користувачам.Зазначається, що Facebook буде тестувати оновлення поступово. Якщо функція зашкодить отриманню доходу від реклами, її не запустять.Зазначимо, що Instagram, що належить Facebook, вже тестує приховування лайків у Канаді, Бразилії, Австралії, Італії, Ірландії, Новій Зеландії та Японії. Користувач бачить кількість лайків тільки у своїх постів.Таке різке нововведення створюється для того, щоб допомогти користувачам уникнути психічних проблем. Адже, тепер їм не доведеться “кількістю лайків з іншими та гнатися за «схваленням”.Як писав “Вголос”, у деяких країнах світу, включно з Австралією і Японією, соціальна мережа Instagram приховає кількість лайків під постами, щоб “зняти тиск” на користувачів.