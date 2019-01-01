У «Струмочку» з’явиться понад пів сотні нових будинків: 38 таунхаусів та 16 котеджів. ВІДЕО*
Сьогодні, 10:20
Житловий комплекс «Струмочок» продовжують розбудовувати. Тут одночасно тривають роботи на дев’яти об'єктах: на шести секціях таунхаусів та трьох лініях котеджів. Уже за півтора року тут з’явиться понад пів сотні нових будинків: 38 таунхаусів та 16 котеджів.
Будівельна компанія «Інвестор» показала свіже відео із будівельного майданчика «Струмочка», - інформує "Перший".
Зауважують, у «Струмочку» діє акція на таунхаус з гаражем. Житло площею 127,18 м² продають за $56 000. Прочитати більше про акцію можна за посиланням.
Перша секція таунхаусів майже завершена: тут монтують покрівлю, утеплюють і фарбують фасад. На другій секції – зводять верхній поверх, а на третій і четвертій секціях – завершують нульовий цикл робіт, тобто – підземну частину будинку, до якої входить фундамент і комунікації.
Не менш активно тривають роботи і з будівництвом котеджів. На першій лінії (6 будинків) уже завершили фасадні роботи та облаштування покрівлі і почали зводити паркани. На другій лінії (3 будинки) монтують дах, а на третій (7 будинків) – тривають фундаментні роботи.
Нагадують, цей житловий комплекс розташований на території понад 7 гектарів. Окрім таунхаусів, котеджів і багатоквартирних будинків, тут облаштують великий сквер, дитячий майданчик, футбольне та баскетбольне поля з біговими доріжками окружністю 250 м.
Яким буде «Струмочок», коли його добудують, можна переглянути у відео.
Дізнатися більше про акційні пропозиції можна у відділі продажів Будівельної компанії «Інвестор»:
096 030 20 10
м. Луцьк, вул. Коперника, 13в
Facebook: за цим посиланням.
Instagram: посилання.
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Будівельна компанія «Інвестор» показала свіже відео із будівельного майданчика «Струмочка», - інформує "Перший".
Зауважують, у «Струмочку» діє акція на таунхаус з гаражем. Житло площею 127,18 м² продають за $56 000. Прочитати більше про акцію можна за посиланням.
Перша секція таунхаусів майже завершена: тут монтують покрівлю, утеплюють і фарбують фасад. На другій секції – зводять верхній поверх, а на третій і четвертій секціях – завершують нульовий цикл робіт, тобто – підземну частину будинку, до якої входить фундамент і комунікації.
Не менш активно тривають роботи і з будівництвом котеджів. На першій лінії (6 будинків) уже завершили фасадні роботи та облаштування покрівлі і почали зводити паркани. На другій лінії (3 будинки) монтують дах, а на третій (7 будинків) – тривають фундаментні роботи.
Нагадують, цей житловий комплекс розташований на території понад 7 гектарів. Окрім таунхаусів, котеджів і багатоквартирних будинків, тут облаштують великий сквер, дитячий майданчик, футбольне та баскетбольне поля з біговими доріжками окружністю 250 м.
Яким буде «Струмочок», коли його добудують, можна переглянути у відео.
Дізнатися більше про акційні пропозиції можна у відділі продажів Будівельної компанії «Інвестор»:
096 030 20 10
м. Луцьк, вул. Коперника, 13в
Facebook: за цим посиланням.
Instagram: посилання.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
все ок, житло в Інвестора хороше. Але ціни на нерухомість почали різко рости останнім часом. нову мильну бульбашку надувають?
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