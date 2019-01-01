У «Струмочку» з’явиться понад пів сотні нових будинків: 38 таунхаусів та 16 котеджів. ВІДЕО*





Будівельна компанія «Інвестор» показала свіже відео із будівельного майданчика «Струмочка», - інформує



Зауважують, у «Струмочку» діє акція на таунхаус з гаражем. Житло площею 127,18 м² продають за $56 000. Прочитати більше про акцію можна за посиланням.







Перша секція таунхаусів майже завершена: тут монтують покрівлю, утеплюють і фарбують фасад. На другій секції – зводять верхній поверх, а на третій і четвертій секціях – завершують нульовий цикл робіт, тобто – підземну частину будинку, до якої входить фундамент і комунікації.



Не менш активно тривають роботи і з будівництвом котеджів. На першій лінії (6 будинків) уже завершили фасадні роботи та облаштування покрівлі і почали зводити паркани. На другій лінії (3 будинки) монтують дах, а на третій (7 будинків) – тривають фундаментні роботи.



Нагадують, цей житловий комплекс розташований на території понад 7 гектарів. Окрім таунхаусів, котеджів і багатоквартирних будинків, тут облаштують великий сквер, дитячий майданчик, футбольне та баскетбольне поля з біговими доріжками окружністю 250 м.



Яким буде «Струмочок», коли його добудують, можна переглянути у відео.



Дізнатися більше про акційні пропозиції можна у відділі продажів Будівельної компанії «Інвестор»:



096 030 20 10



м. Луцьк, вул. Коперника, 13в



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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Житловий комплекс «Струмочок» продовжують розбудовувати. Тут одночасно тривають роботи на дев’яти об'єктах: на шести секціях таунхаусів та трьох лініях котеджів. Уже за півтора року тут з’явиться понад пів сотні нових будинків: 38 таунхаусів та 16 котеджів.Будівельна компанія «Інвестор» показала свіже відео із будівельного майданчика «Струмочка», - інформує "Перший" Зауважують, у «Струмочку» діє акція на таунхаус з гаражем. Житло площею 127,18 м² продають за $56 000. Прочитати більше про акцію можна за посиланням.: тут монтують покрівлю, утеплюють і фарбують фасад.– зводять верхній поверх, а на– завершують нульовий цикл робіт, тобто – підземну частину будинку, до якої входить фундамент і комунікації.Не менш активно тривають роботи і з будівництвом котеджів.(6 будинків) уже завершили фасадні роботи та облаштування покрівлі і почали зводити паркани.(3 будинки) монтують дах, а(7 будинків) – тривають фундаментні роботи.Нагадують, цей житловий комплекс розташований на території понад 7 гектарів. Окрім таунхаусів, котеджів і багатоквартирних будинків, тут облаштують великий сквер, дитячий майданчик, футбольне та баскетбольне поля з біговими доріжками окружністю 250 м.Яким буде «Струмочок», коли його добудують, можна переглянути у відео.

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