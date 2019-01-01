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У центрі Луцька щомісяця молитимуться за упокій полеглих воїнів

У центрі Луцька щомісяця молитимуться за упокій полеглих воїнів
Волинська ОДА започаткувала щомісяця молитися за упокій полеглих воїнів. Богослужіння буде перед фотостендом «Герої Небесної сотні – Загинули за єдність України» на Театральному майдані Луцька.

Про це інформує Волинська єпархія Православної церкви України на своїй сторінці у facebook.

Так, 5 вересня таке богослужіння відбулося вже вдруге. Цього разу панахиду відправили військові капелани протоієрей Сергій Коць і священник Сергій Мельничук.

"Душпастирі й надалі проводитимуть молитву за загиблими героями щомісяця, в перший четвер, аби жителі міста не забували: війна триває і солдати продовжують гинути, боронячи суверенітет України", - йдеться у повідомлені.


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Теги: вшанування, Луцьк, Герої
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