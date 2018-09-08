Грандіозне свято для лучан на День міста: ПРОГРАМА ЗАХОДІВ
Сьогодні, 10:37
У Луцьку на День міста, 7-8 вересня, окрім арт-шоу «Ніч у Луцькому замку. Саміт у Луцьку» та вистави за участі українських театральних зірок «Едігна. Донька Анни Київської і Генріха І» буде сучасна розважальна програма.
Про це повідомив радник міського голови Ігор Поліщук на сторінці у Facebook.
Так, у ній візьмуть участь Sonya Kay, MamaRika, рок-гурт «LIN D», рок-гурт «One Light Inside», кавер-гурт «В.О.Д.А.» та Галина Конах.
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Ігор Поліщук оприлюдинв програму заходів на другу половину дня 7 вересня:
14:10 - Показові спортивні виступи від фітнес-клубу «Lime Fit»;
15:40 – Караоке;
16:10 - Показовий виступ зі східного танцю від Анжеліки Арутюнян;
16:15 - Караоке;
16:45 - показовий виступ шоу-балету «Elite-Dance»;
16:50 - Показ від агенства моделей «Grace Model House»;
17:00 - Coverband «VODA», м. Рівне;
18:00 - Показ від агенства моделей «Grace Model House»;
18:05 - Показовий виступ зі східного танцю від Анжеліки Арутюнян;
18:10 - Гурт «Lin – D» (Швеція);
18:50 – Наталія Горщар та її Магічна Скрипка;
19:20 - Галина Конах;
19:30 - Гурт «One light Іnside», м. Луцьк;
20:35 - Sonya Kay;
21:30 - MamaRika;
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Про це повідомив радник міського голови Ігор Поліщук на сторінці у Facebook.
Так, у ній візьмуть участь Sonya Kay, MamaRika, рок-гурт «LIN D», рок-гурт «One Light Inside», кавер-гурт «В.О.Д.А.» та Галина Конах.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Повідомили програму заходів на День міста Луцька
Ігор Поліщук оприлюдинв програму заходів на другу половину дня 7 вересня:
14:10 - Показові спортивні виступи від фітнес-клубу «Lime Fit»;
15:40 – Караоке;
16:10 - Показовий виступ зі східного танцю від Анжеліки Арутюнян;
16:15 - Караоке;
16:45 - показовий виступ шоу-балету «Elite-Dance»;
16:50 - Показ від агенства моделей «Grace Model House»;
17:00 - Coverband «VODA», м. Рівне;
18:00 - Показ від агенства моделей «Grace Model House»;
18:05 - Показовий виступ зі східного танцю від Анжеліки Арутюнян;
18:10 - Гурт «Lin – D» (Швеція);
18:50 – Наталія Горщар та її Магічна Скрипка;
19:20 - Галина Конах;
19:30 - Гурт «One light Іnside», м. Луцьк;
20:35 - Sonya Kay;
21:30 - MamaRika;
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