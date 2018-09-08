Грандіозне свято для лучан на День міста: ПРОГРАМА ЗАХОДІВ





Про це повідомив



Так, у ній візьмуть участь Sonya Kay, MamaRika, рок-гурт «LIN D», рок-гурт «One Light Inside», кавер-гурт «В.О.Д.А.» та Галина Конах.



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Ігор Поліщук оприлюдинв програму заходів на другу половину дня 7 вересня:



14:10 - Показові спортивні виступи від фітнес-клубу «Lime Fit»;

15:40 – Караоке;

16:10 - Показовий виступ зі східного танцю від Анжеліки Арутюнян;

16:15 - Караоке;

16:45 - показовий виступ шоу-балету «Elite-Dance»;

16:50 - Показ від агенства моделей «Grace Model House»;

17:00 - Coverband «VODA», м. Рівне;

18:00 - Показ від агенства моделей «Grace Model House»;

18:05 - Показовий виступ зі східного танцю від Анжеліки Арутюнян;

18:10 - Гурт «Lin – D» (Швеція);

18:50 – Наталія Горщар та її Магічна Скрипка;

19:20 - Галина Конах;

19:30 - Гурт «One light Іnside», м. Луцьк;

20:35 - Sonya Kay;

21:30 - MamaRika;



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку на День міста, 7-8 вересня, окрім арт-шоу «Ніч у Луцькому замку. Саміт у Луцьку» та вистави за участі українських театральних зірок «Едігна. Донька Анни Київської і Генріха І» буде сучасна розважальна програма.Про це повідомив радник міського голови Ігор Поліщук на сторінці у Facebook.Так, у ній візьмуть участь Sonya Kay, MamaRika, рок-гурт «LIN D», рок-гурт «One Light Inside», кавер-гурт «В.О.Д.А.» таІгор Поліщук оприлюдинв програму заходів на другу половину дня 7 вересня:14:10 - Показові спортивні виступи від фітнес-клубу «Lime Fit»;15:40 – Караоке;16:10 - Показовий виступ зі східного танцю від Анжеліки Арутюнян;16:15 - Караоке;16:45 - показовий виступ шоу-балету «Elite-Dance»;16:50 - Показ від агенства моделей «Grace Model House»;17:00 - Coverband «VODA», м. Рівне;18:00 - Показ від агенства моделей «Grace Model House»;18:05 - Показовий виступ зі східного танцю від Анжеліки Арутюнян;18:10 - Гурт «Lin – D» (Швеція);18:50 – Наталія Горщар та її Магічна Скрипка;19:20 - Галина Конах;19:30 - Гурт «One light Іnside», м. Луцьк;20:35 - Sonya Kay;21:30 - MamaRika;

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