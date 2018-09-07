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Щасливий, що є корінним лучанином, – Покровський привітав містян з Днем Луцька. ВІДЕО

Щасливий, що є корінним лучанином, – Покровський привітав містян з Днем Луцька. ВІДЕО
Відомий луцький бізнесмен, меценат, депутат міської ради та засновник Громадянського Руху «СВІДОМІ» Андрій Покровський привітав Лучан із Днем міста.

Своє відеозвернення він опублікував на Facebook-сторінці своєї онлайн-приймальні, – пише Конкурент.

Подаємо текст вітання без змін:

«Зараз ми святкуємо День міста.

Німецький письменник Еріх Марія Ремарк колись написав: «Найкраще місто – це те, де людина щаслива». Я щасливий, що є корінним лучанином, я пишаюся Луцьком. Подібне я часто чую від багатьох людей.

Але в нашому місті є багато проблем, перед нами стоїть багато викликів. Щоб з ними справитися, маємо бути готовими до змін. Потрібно обрати міського голову, розробити й ухвалити стратегію розвитку міста. Моя команда працює над цим постійно! Попри всі перешкоди, я особисто намагаюся розбудовувати та змінювати Луцьк, роблю його сучасним. Разом з вами ми здатні зробити Луцьк комфортним та безпечним для всіх!

Зберігаючи запас міцності з минулого, Луцьк лишається одним із лідерів у рейтингах за якістю життя та зведенням нового житла в Україні зараз. Із приєднанням Прилуцького ми повинні зберегти лідерські позиції. Місто має реалізовувати креативні проекти, розширюватися та розвиватися.

Але, незважаючи на проблеми, нам є чим гордитися, ми маємо багату історію, яку ми разом пишемо.

Сьогодні Луцьк відомий як місто фестивалів і мистецьких заходів. Їх люблять лучани і гості. Фестиваль «Ніч у Луцькому замку» поряд з іншими має бути традиційною візитівкою міста. Це робить людей щасливими, а місто - цікавим.

Тому вітаю рідний Луцьк із днем народження та усіх лучан – із Днем міста!

Усім бажаю миру, безпеки, добробуту та завжди бути щасливими у нашому місті!».


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Теги: Покровський Андрій, Свідомі, Луцьк, день міста
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