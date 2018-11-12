Історія в кадрах: «живі» фото вулиць Луцька 40 років тому





Альбом зі знімками вулиць Луцька видали у київському видавництві «Мистецтво» 1978-го, – пише gazeta.ua.



Фото підписали українською, російською та польською мовами. Їх зробили Марк Клейнерман та Борис Ревенко. Надала світлини волинський історик Тетяна Яцечко-Блаженко.



На знімках можна побачити готель «Україна», середньовічний замок, меланжеву фабрику, залізничний вокзал, музично-драматичний театр імені Тараса Шевченка, Свято-Троїцький собор та ЦУМ.





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