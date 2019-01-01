Вночі у Луцькому замку ожив дух середньовіччя. ФОТОРЕПОРТАЖ

На одну вересневу ніч Луцький замок перетворили на осередок середньовічної культури і творчості – влаштували традиційне арт-шоу «Ніч у Луцькому замку. Саміт у Луцьку».У стінах фортеці лучани продовжили святкування Дня міста, який відзначали із 7 на 8 вересня у стилі мідл-ейдж.Щорічний арт-фестиваль «Ніч у Луцькому замку» відбувся на території історико-культурного заповідника «Старий Луцьк» вже водинадцяте.Цьогоріч – у рамках заходів з відзначення 590-ї річниці із дати з’їзду європейських монархів, коли у 1429 році у стінах замку зібралися перші особи Європи, аби визначитися зі своїми поглядами на майбутнє і знайти порозуміння.До слова, під час святкування місто приймало чимало українських та закордонних делегацій, які святкувати разом із лучанами.Велич замку Любарта, розкіш королівської знаті, лицарські бої, легенди, історичні вистави, театри та музики, придворні танці, нічні екскурсії, частування за давніми рецептами – усе це відбувалося в неповторній атмосфері середньовіччя і дозволяло гостям поринути у дивовижний світ минувшини.Складовою частиною арт-шоу «Ніч у Луцькому замку» також стали імпровізовані лицарські бої та середньовічні розваги, театралізовані дійства, виступи місцевих та запрошених гуртів, майстер-класи народних ремісників із гончарства, лозоплетіння, соломоплетіння, флористики та ковальства, а також дегустація та приготування національних страв.Під час заходу влаштували неймовірно цікаве театралізоване дійство «Саміт у Луцьку», де лучани ставали безпосередніми свідками та учасниками того, що відбулося у цих стінах 590 років тому. Особливу атмосферу створювали тематичні костюми та музика.Було також багато «диких» придворних танців, зокрема розважати гостей приїхали: київський театр історичного танцю «Джойссанс», театр стародавнього танцю «Belriguardo» з Польщі та караїмський ансамбль танцю «Birlik» із Литви.Ну звісно, не обійшлось без особливої музики. На «Ночі у замку» для гостей виступали популярні гурти, які виконують середньовічні мотиви на старовинних інструментах. Виступали «Holloenek Hungarica» з Угорщини та білоруський гурт середньовічної музики «Irdorath». Не дивлячись на таку інтернаціональну різноманітність під час виступів виконавців фолк-апокаліптики у стінах луцького замку звучало багато патріотичних пісень і вигуків «Слава Україні» зі сцени фестивалю.Особливого запалу додало неймовірне вогняне шоу–містерія від київського театру вогню «КОТ». Колектив зі столиці «підірвав» публіку шаленим виступом, формами вогняних фігур і вправністю рухів.Окрім цього, працювали окремі локації: фотозона «Княжий палац», «Монетний двір», художні перформанси, екскурсії, ремісничий ярмарок, презентація напоїв та страв середньовіччя. До слова, на території фестивалю присутні мали змогу смачно поїсти та випити зігріваючі напої із нотками середньовічних традицій у кухні.Загалом, організаційно-мистецький рівень проекту високо оцінений експертами з питань культурної політики Ради Європи, адже вже після першого такого заходу, який відбувся у 2007 році, він здобув популярність і народне визнання.Закінчилося дійство близько 2 ночі.