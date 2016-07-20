На Хортиці археологи знайшли святилище, якому майже 5000 років. ФОТО
Сьогодні, 22:26
Запорізькі археологи виявили на острові Хортиця кам'яну конструкцію діаметром 9,5 метра. Імовірно, комплексу 4000 - 5000 років.
Про це кореспондентові Укрінформу розповів старший науковий співробітник відділу охорони пам'яток історії, археології та природи Національного заповідника Хортиця Дмитро Никоненко.
«Святилище знаходиться в балці Каракайка, всього в декількох метрах від того, що ми досліджували в 2013 році, але значно більше. Святилище в діаметрі 9,5 метра. Видно, що в центрі є коло з масивних плит. Можливо, нас чекає поховання, але це може бути і просто культовий пам'ятник», - каже Никоненко.
Виявили святилище випадково. Як виявилося, Дмитро гуляв зі своїм маленьким сином по острову і звернув увагу на галявину на височини. Почав досліджувати місце спеціальним щупом і зрозумів, що під піщаним ґрунтом є камені. Вже через пару днів на галявині стартували розвідувальні роботи.
Археологи кажуть, що досліджувати святилище будуть приблизно місяць.
«Святині - як пазли. Зараз вони не зібрані і тому картинка не зрозуміла. Упевнений, що Хортиця піднесе ще багато сюрпризів», - каже науковий співробітник заповідника Хортиця В'ячеслав Зайцев.
До слова, він вважає, що виявлені камені - це крепіда і в її основі, швидше за все, є поховання.
Фото: Ольга Звонарьова, Дмитро Смольєнко
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Про це кореспондентові Укрінформу розповів старший науковий співробітник відділу охорони пам'яток історії, археології та природи Національного заповідника Хортиця Дмитро Никоненко.
«Святилище знаходиться в балці Каракайка, всього в декількох метрах від того, що ми досліджували в 2013 році, але значно більше. Святилище в діаметрі 9,5 метра. Видно, що в центрі є коло з масивних плит. Можливо, нас чекає поховання, але це може бути і просто культовий пам'ятник», - каже Никоненко.
Виявили святилище випадково. Як виявилося, Дмитро гуляв зі своїм маленьким сином по острову і звернув увагу на галявину на височини. Почав досліджувати місце спеціальним щупом і зрозумів, що під піщаним ґрунтом є камені. Вже через пару днів на галявині стартували розвідувальні роботи.
Археологи кажуть, що досліджувати святилище будуть приблизно місяць.
«Святині - як пазли. Зараз вони не зібрані і тому картинка не зрозуміла. Упевнений, що Хортиця піднесе ще багато сюрпризів», - каже науковий співробітник заповідника Хортиця В'ячеслав Зайцев.
До слова, він вважає, що виявлені камені - це крепіда і в її основі, швидше за все, є поховання.
Фото: Ольга Звонарьова, Дмитро Смольєнко
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