На Хортиці археологи знайшли святилище, якому майже 5000 років. ФОТО





Про це кореспондентові Дмитро Никоненко.







«Святилище знаходиться в балці Каракайка, всього в декількох метрах від того, що ми досліджували в 2013 році, але значно більше. Святилище в діаметрі 9,5 метра. Видно, що в центрі є коло з масивних плит. Можливо, нас чекає поховання, але це може бути і просто культовий пам'ятник», - каже Никоненко.







Виявили святилище випадково. Як виявилося, Дмитро гуляв зі своїм маленьким сином по острову і звернув увагу на галявину на височини. Почав досліджувати місце спеціальним щупом і зрозумів, що під піщаним ґрунтом є камені. Вже через пару днів на галявині стартували розвідувальні роботи.











Археологи кажуть, що досліджувати святилище будуть приблизно місяць.



«Святині - як пазли. Зараз вони не зібрані і тому картинка не зрозуміла. Упевнений, що Хортиця піднесе ще багато сюрпризів», - каже науковий співробітник заповідника Хортиця В'ячеслав Зайцев.







До слова, він вважає, що виявлені камені - це крепіда і в її основі, швидше за все, є поховання.



Фото: Ольга Звонарьова, Дмитро Смольєнко

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Запорізькі археологи виявили на острові Хортиця кам'яну конструкцію діаметром 9,5 метра. Імовірно, комплексу 4000 - 5000 років.Про це кореспондентові Укрінформу розповів старший науковий співробітник відділу охорони пам'яток історії, археології та природи Національного заповідника Хортиця«Святилище знаходиться в балці Каракайка, всього в декількох метрах від того, що ми досліджували в 2013 році, але значно більше. Святилище в діаметрі 9,5 метра. Видно, що в центрі є коло з масивних плит. Можливо, нас чекає поховання, але це може бути і просто культовий пам'ятник», - каже Никоненко.Виявили святилище випадково. Як виявилося, Дмитро гуляв зі своїм маленьким сином по острову і звернув увагу на галявину на височини. Почав досліджувати місце спеціальним щупом і зрозумів, що під піщаним ґрунтом є камені. Вже через пару днів на галявині стартували розвідувальні роботи.Археологи кажуть, що досліджувати святилище будуть приблизно місяць.«Святині - як пазли. Зараз вони не зібрані і тому картинка не зрозуміла. Упевнений, що Хортиця піднесе ще багато сюрпризів», - каже науковий співробітник заповідника ХортицяДо слова, він вважає, що виявлені камені - це крепіда і в її основі, швидше за все, є поховання.Фото: Ольга Звонарьова, Дмитро Смольєнко

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