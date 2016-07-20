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На Хортиці археологи знайшли святилище, якому майже 5000 років. ФОТО

На Хортиці археологи знайшли святилище, якому майже 5000 років. ФОТО
Запорізькі археологи виявили на острові Хортиця кам'яну конструкцію діаметром 9,5 метра. Імовірно, комплексу 4000 - 5000 років.

Про це кореспондентові Укрінформу розповів старший науковий співробітник відділу охорони пам'яток історії, археології та природи Національного заповідника Хортиця Дмитро Никоненко.

На Хортиці археологи знайшли святилище, якому майже 5000 років. ФОТО

На Хортиці археологи знайшли святилище, якому майже 5000 років. ФОТО

«Святилище знаходиться в балці Каракайка, всього в декількох метрах від того, що ми досліджували в 2013 році, але значно більше. Святилище в діаметрі 9,5 метра. Видно, що в центрі є коло з масивних плит. Можливо, нас чекає поховання, але це може бути і просто культовий пам'ятник», - каже Никоненко.

На Хортиці археологи знайшли святилище, якому майже 5000 років. ФОТО

На Хортиці археологи знайшли святилище, якому майже 5000 років. ФОТО

Виявили святилище випадково. Як виявилося, Дмитро гуляв зі своїм маленьким сином по острову і звернув увагу на галявину на височини. Почав досліджувати місце спеціальним щупом і зрозумів, що під піщаним ґрунтом є камені. Вже через пару днів на галявині стартували розвідувальні роботи.

На Хортиці археологи знайшли святилище, якому майже 5000 років. ФОТО

На Хортиці археологи знайшли святилище, якому майже 5000 років. ФОТО

На Хортиці археологи знайшли святилище, якому майже 5000 років. ФОТО

На Хортиці археологи знайшли святилище, якому майже 5000 років. ФОТО

Археологи кажуть, що досліджувати святилище будуть приблизно місяць.

«Святині - як пазли. Зараз вони не зібрані і тому картинка не зрозуміла. Упевнений, що Хортиця піднесе ще багато сюрпризів», - каже науковий співробітник заповідника Хортиця В'ячеслав Зайцев.

На Хортиці археологи знайшли святилище, якому майже 5000 років. ФОТО

На Хортиці археологи знайшли святилище, якому майже 5000 років. ФОТО

До слова, він вважає, що виявлені камені - це крепіда і в її основі, швидше за все, є поховання.

Фото: Ольга Звонарьова, Дмитро Смольєнко

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Теги: Хортиця, розкопки, археологи, святилище
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