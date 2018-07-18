У Ковелі на ринку деякі продавці працюють без будь-яких дозвільних документів
Сьогодні, 19:40
У Ковелі під час рейду чиновники встановили п’ять осіб, які торгували на ринку без будь-яких дозвільних документів.
Про цей поінформувала 9 вересня на апаратній нараді у виконкомі Ковельської міської ради завідувачка сектору з питань праці відділу економічного розвитку та торгівлі Ліліана Герасимчук, - пише Район.Ковель.
«На минулому тижні працювала міська робоча група з організації зайнятості населення і виплати заробітної плати. Ми працювали на Привокзальному ринку. Вивчили діяльність 16 суб’єктів господарювання. П’ять виявилося громадян, які на сьогодні здійснюють діяльність взагалі без жодного дозвільного документу», – мовила вона.
За її словами, всі «нелегали» провели державну реєстрацію і вже офіційно працюють, як суб’єкти господарювання – підприємці.
«Взагалі, якщо підвести підсумки за 8 місяців, то результатом цієї роботи є додаткових більше 100 тисяч гривень в місяць на сьогоднішній момент. Люди легалізуються: то «підприємця» оформляє, то легалізує робочі місця. Ну надалі теж будемо працювати в такому ж режимі», – запевнила Ліліана Ростиславівна.
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Про цей поінформувала 9 вересня на апаратній нараді у виконкомі Ковельської міської ради завідувачка сектору з питань праці відділу економічного розвитку та торгівлі Ліліана Герасимчук, - пише Район.Ковель.
«На минулому тижні працювала міська робоча група з організації зайнятості населення і виплати заробітної плати. Ми працювали на Привокзальному ринку. Вивчили діяльність 16 суб’єктів господарювання. П’ять виявилося громадян, які на сьогодні здійснюють діяльність взагалі без жодного дозвільного документу», – мовила вона.
За її словами, всі «нелегали» провели державну реєстрацію і вже офіційно працюють, як суб’єкти господарювання – підприємці.
«Взагалі, якщо підвести підсумки за 8 місяців, то результатом цієї роботи є додаткових більше 100 тисяч гривень в місяць на сьогоднішній момент. Люди легалізуються: то «підприємця» оформляє, то легалізує робочі місця. Ну надалі теж будемо працювати в такому ж режимі», – запевнила Ліліана Ростиславівна.
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