Показали, як виглядатиме ЖК «Парковий квартал» у Ковелі*





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Із макетом детальніше можна ознайомитися в агентстві нерухомості «АН Будова» у місті Ковель на вулиці Театральній, 13.



Нагадаємо, на території ЖК буде три п'ятиповерхівки. Перший будинок здали в експлуатацію в 2018 році. Його вже заселили та обжили власники квартир.



Щодо другого будинку, то в ньому завершуються внутрішні роботи, а от на будмайданчику третього — продовжують фундаменті роботи.



Унікальність житлового комплексу «Парковий квартал» полягає в поєднанні міського комфорту з екологічною складовою. Адже поруч з новобудовою розташована зелена зона та водойма, в якій можна порибалити або ж влаштувати на її березі сімейний пікнік. Та й забудовник подбає, аби на території ЖК було зелено.



До слова, забудовник також гарантує для власників квартир наявність індивідуального опалення (двоконтурний газовий котел), «теплої підлоги», власного паркінгу, спортивного та дитячого майданчиків.







Крім того, зверніть увагу на дизайн третього будинку. Він відрізнятиметься від двох перших будинків. У компанії «Інвестор» розповіли, що пішли на цей крок, аби осучаснити дизайн житловго комплексу.



Ще одна з новинок – панорамні («в підлогу») вікна. У будинку також будуть ліфти. Мешканці зможуть без труднощів підніматися на вищі поверхи, та й габаритні речі без проблем підніме ліфт.



Перший поверх будинку буде відведений під громадські приміщення – магазини, кафе, салони тощо. Мешканці «Паркового кварталу» житимуть у місці, де під боком є усе необхідне.







До речі, «Інвестор» пропонує купити на акційних умовах квартири в третьому будинку ЖК «Парковий квартал».



Перші 10 покупців матимуть спеціальні вигідні умови від забудовника:



ціна – від 11 500 грн/м²,



розтермінування – 24 місяці,



перший внесок – від 10%.



ЯК ПРИДБАТИ КВАРТИРУ В ЖК «ПАРКОВИЙ КВАРТАЛ»?



Звертайтесь у відділ продажів за адресою:



м. Ковель, вул. Глібова, 8 б



Телефон:



096 030 20 10



Facebook: https://www.facebook.com/investorlutsk



Instagram: bud.investor



Щоб переглянути свіжий фотозвіт з будівельного майданчика ЖК «Парковий квартал», натисніть тут.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Будівельна компанія «Інвестор» створила макет свого проекту в Ковелі — житлового комплексу «Парковий квартал» , аби клієнти відчули його масштабність та побачили яким він буде.Про це пише Район.Луцьк Із макетом детальніше можна ознайомитися в агентстві нерухомості «АН Будова» у місті Ковель на вулиці Театральній, 13.Нагадаємо, на території ЖК буде три п'ятиповерхівки. Перший будинок здали в експлуатацію в 2018 році. Його вже заселили та обжили власники квартир.Щодо другого будинку, то в ньому завершуються внутрішні роботи, а от на будмайданчику третього — продовжують фундаменті роботи.Унікальність житлового комплексу «Парковий квартал» полягає в поєднанні міського комфорту з екологічною складовою. Адже поруч з новобудовою розташована зелена зона та водойма, в якій можна порибалити або ж влаштувати на її березі сімейний пікнік. Та й забудовник подбає, аби на території ЖК було зелено.До слова, забудовник також гарантує для власників квартир наявність індивідуального опалення (двоконтурний газовий котел), «теплої підлоги», власного паркінгу, спортивного та дитячого майданчиків.Крім того, зверніть увагу на дизайн третього будинку. Він відрізнятиметься від двох перших будинків. У компанії «Інвестор» розповіли, що пішли на цей крок, аби осучаснити дизайн житловго комплексу.Ще одна з новинок – панорамні («в підлогу») вікна. У будинку також будуть ліфти. Мешканці зможуть без труднощів підніматися на вищі поверхи, та й габаритні речі без проблем підніме ліфт.Перший поверх будинку буде відведений під громадські приміщення – магазини, кафе, салони тощо. Мешканці «Паркового кварталу» житимуть у місці, де під боком є усе необхідне.До речі, «Інвестор» пропонує купити на акційних умовах квартири в третьому будинку ЖК «Парковий квартал».Перші 10 покупців матимуть спеціальні вигідні умови від забудовника:ціна – від 11 500 грн/м²,розтермінування – 24 місяці,перший внесок – від 10%.Щоб переглянути свіжий фотозвіт з будівельного майданчика ЖК «Парковий квартал», натисніть тут.

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