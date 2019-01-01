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Дивовижні краєвиди волинського нацпарку на світанку. ФОТО

Дивовижні краєвиди волинського нацпарку на світанку. ФОТО
У мережі з'явилися неймовірні фотографії ранкового нацпарку, а саме - Горинських Крутосхил.

Світлини опублікував на сторінці у Facebook волинянин Олександр Кукшин.

"Світанок поблизу комплексної пам'ятки природи загальнодержавного значення "Горинські крутосхили". Знаходиться неподалік села Деражне Рівненської області і входить до складу КНПП "Цуманська пуща," - йдеться у дописі.

Чоловік підкреслює, що це місце - одне із найгарніших у парку та Волині загалом.

Дивовижні краєвиди волинського нацпарку на світанку. ФОТО
Дивовижні краєвиди волинського нацпарку на світанку. ФОТО
Дивовижні краєвиди волинського нацпарку на світанку. ФОТО
Дивовижні краєвиди волинського нацпарку на світанку. ФОТО
Дивовижні краєвиди волинського нацпарку на світанку. ФОТО
Дивовижні краєвиди волинського нацпарку на світанку. ФОТО
Дивовижні краєвиди волинського нацпарку на світанку. ФОТО
Дивовижні краєвиди волинського нацпарку на світанку. ФОТО
Дивовижні краєвиди волинського нацпарку на світанку. ФОТО
Дивовижні краєвиди волинського нацпарку на світанку. ФОТО
Дивовижні краєвиди волинського нацпарку на світанку. ФОТО
Дивовижні краєвиди волинського нацпарку на світанку. ФОТО
Дивовижні краєвиди волинського нацпарку на світанку. ФОТО



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Теги: неймовірні світлини, ранок нацпарку
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