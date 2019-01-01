Дивовижні краєвиди волинського нацпарку на світанку. ФОТО
Сьогодні, 17:42
У мережі з'явилися неймовірні фотографії ранкового нацпарку, а саме - Горинських Крутосхил.
Світлини опублікував на сторінці у Facebook волинянин Олександр Кукшин.
"Світанок поблизу комплексної пам'ятки природи загальнодержавного значення "Горинські крутосхили". Знаходиться неподалік села Деражне Рівненської області і входить до складу КНПП "Цуманська пуща," - йдеться у дописі.
Чоловік підкреслює, що це місце - одне із найгарніших у парку та Волині загалом.
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Світлини опублікував на сторінці у Facebook волинянин Олександр Кукшин.
"Світанок поблизу комплексної пам'ятки природи загальнодержавного значення "Горинські крутосхили". Знаходиться неподалік села Деражне Рівненської області і входить до складу КНПП "Цуманська пуща," - йдеться у дописі.
Чоловік підкреслює, що це місце - одне із найгарніших у парку та Волині загалом.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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