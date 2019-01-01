Погода в Луцьку та Волинській області на вівторок, 10 вересня
Сьогодні, 20:00
У вівторок у Волинській області буде мінлива хмарність, без істотних опадів.
Про це йдеться на сайті Волинського гідрометцентру.
Вітер південний, 3-8 /с. Температура вночі +11...+16, вдень +21...+26.
У Луцьку передбачається також мінлива хмарність, без істотних опадів.
Вітер південний, 3-8 м/с. Температура вночі +13...+15, вдень +24...+26.
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Про це йдеться на сайті Волинського гідрометцентру.
Вітер південний, 3-8 /с. Температура вночі +11...+16, вдень +21...+26.
У Луцьку передбачається також мінлива хмарність, без істотних опадів.
Вітер південний, 3-8 м/с. Температура вночі +13...+15, вдень +24...+26.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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