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Погода в Луцьку та Волинській області на вівторок, 10 вересня

Погода в Луцьку та Волинській області на вівторок, 10 вересня
У вівторок у Волинській області буде мінлива хмарність, без істотних опадів.

Про це йдеться на сайті Волинського гідрометцентру.

Вітер південний, 3-8 /с. Температура вночі +11...+16, вдень +21...+26.

У Луцьку передбачається також мінлива хмарність, без істотних опадів.

Вітер південний, 3-8 м/с. Температура вночі +13...+15, вдень +24...+26.


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Теги: прогноз погоди, Луцьк, Волинська область
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