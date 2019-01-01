Погода в Луцьку та Волинській області на вівторок, 10 вересня





Про це



Вітер південний, 3-8 /с. Температура вночі +11...+16, вдень +21...+26.



У Луцьку передбачається також мінлива хмарність, без істотних опадів.



Вітер південний, 3-8 м/с. Температура вночі +13...+15, вдень +24...+26.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У вівторок у Волинській області буде мінлива хмарність, без істотних опадів.Про це йдеться на сайті Волинського гідрометцентру. Вітер південний, 3-8 /с. Температура вночі +11...+16, вдень +21...+26.У Луцьку передбачається також мінлива хмарність, без істотних опадів.Вітер південний, 3-8 м/с. Температура вночі +13...+15, вдень +24...+26.

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