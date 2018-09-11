Волиняни стали срібними призерами Кубку України
Сьогодні, 02:13
Волинські спортсмени вдало виступили на Кубку України із кікбоксингу WAKO.
Змагання відбувалися у Черкасах і завершилися 8 вересня, - повідомляють у відділі з питань фізичної культури та спорту Волинської ОДА.
Волинські спортсмени здобули два срібла. Роман Вдовиченко показав другий результат у ваговій категорії 63,5 кг, розділ FULL -контакт, Владислав Сільчук - у ваговій категорії 86 кг, розділ К-1.
Обидва спортсмени - учні ковельської ДЮСШ ім. Євгена Кондратовича, тренуються у Тимофєєва В.В.
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Змагання відбувалися у Черкасах і завершилися 8 вересня, - повідомляють у відділі з питань фізичної культури та спорту Волинської ОДА.
Волинські спортсмени здобули два срібла. Роман Вдовиченко показав другий результат у ваговій категорії 63,5 кг, розділ FULL -контакт, Владислав Сільчук - у ваговій категорії 86 кг, розділ К-1.
Обидва спортсмени - учні ковельської ДЮСШ ім. Євгена Кондратовича, тренуються у Тимофєєва В.В.
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