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Волиняни стали срібними призерами Кубку України

Волиняни стали срібними призерами Кубку України
Волинські спортсмени вдало виступили на Кубку України із кікбоксингу WAKO.

Змагання відбувалися у Черкасах і завершилися 8 вересня, - повідомляють у відділі з питань фізичної культури та спорту Волинської ОДА.

Волинські спортсмени здобули два срібла. Роман Вдовиченко показав другий результат у ваговій категорії 63,5 кг, розділ FULL -контакт, Владислав Сільчук - у ваговій категорії 86 кг, розділ К-1.

Обидва спортсмени - учні ковельської ДЮСШ ім. Євгена Кондратовича, тренуються у Тимофєєва В.В.

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Теги: Волинь, спорт, кікбоксинг
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