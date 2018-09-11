Волиняни стали срібними призерами Кубку України





Змагання відбувалися у Черкасах і завершилися 8 вересня, - повідомляють у відділі з питань фізичної культури та спорту Волинської ОДА.



Волинські спортсмени здобули два срібла. Роман Вдовиченко показав другий результат у ваговій категорії 63,5 кг, розділ FULL -контакт, Владислав Сільчук - у ваговій категорії 86 кг, розділ К-1.



Обидва спортсмени - учні ковельської ДЮСШ ім. Євгена Кондратовича, тренуються у Тимофєєва В.В.

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