Десятий Lutsk Food Fest: повідомили, хто виступатиме на музичній сцені фестивалю

Що за фестиваль без музики? А як бути, якщо фест гастрономічний та ще й святкує свій Х ювілей?14-15 вересня у стінах Луцького замку буде проходити 10-й ювілейний Lutsk Food Fest. З цієї нагоди організатори подбали про особливу добірку музичних виконавців, які перетворять подію у справжнісіньке свято.Відвідувачів очікує ювілейно і непристойно широкий асортимент гастрономічних новинок, безліч різновидів страв, напоїв з різних національних кухонь»Детальна програма сцени (зауважте на час проведення розіграшів призів):11.00 - 11.30 - Відкриття фестивалю. Знайомство з учасниками.12.00 - 13.30 - DJ Andrey Doe13.30 - 14.00 - Конкурсний блок14.00 - 15.00 - DJ Dustin15.00 - 16.00 - Дует «BARAK» (Dj set)16.00 - 16.30 - Конкурсний блок16.30 - 17.30 - Юрій Пюрковський (Vinyl - Old School Disco)17.30 - 18.30 - Дует “S.I.O” (м.Луцьк)19.00 - 20.00 - Гурт “Los Colorados” (м.Тернопіль)20.00 - 21.00 - Дует “Whatafunk” (Live)21:00 - Закриття першого дня фестивалю11.00 - 11.30 - Відкриття другого дня фестивалю12.00 - 13.30 - DJ Fern13.30 - 14.00 - Конкурсний блок14.00 - 15.00 - DJ Aleh Team15.00 - 16.00 - Dj Sasha Watt16.00 - 16.30 - Конкурсний блок16.30 - 17.30 - Сергій Гончаренко (Гітара)17.30 - 18.30 - Юлія Поліщук (Вокальний виступ)19.00 - 20.00 - Кавер Бенд “Hot Brass Band”20.00 - 21.00 - Dj Bodia Lutskiy21:00 - Закриття другого дня фестивалю.