Десятий Lutsk Food Fest: повідомили, хто виступатиме на музичній сцені фестивалю
Сьогодні, 15:18
Що за фестиваль без музики? А як бути, якщо фест гастрономічний та ще й святкує свій Х ювілей?
14-15 вересня у стінах Луцького замку буде проходити 10-й ювілейний Lutsk Food Fest. З цієї нагоди організатори подбали про особливу добірку музичних виконавців, які перетворять подію у справжнісіньке свято.
Відвідувачів очікує ювілейно і непристойно широкий асортимент гастрономічних новинок, безліч різновидів страв, напоїв з різних національних кухонь»
Детальна програма сцени (зауважте на час проведення розіграшів призів):
14 вересня
11.00 - 11.30 - Відкриття фестивалю. Знайомство з учасниками.
12.00 - 13.30 - DJ Andrey Doe
13.30 - 14.00 - Конкурсний блок
14.00 - 15.00 - DJ Dustin
15.00 - 16.00 - Дует «BARAK» (Dj set)
16.00 - 16.30 - Конкурсний блок
16.30 - 17.30 - Юрій Пюрковський (Vinyl - Old School Disco)
17.30 - 18.30 - Дует “S.I.O” (м.Луцьк)
19.00 - 20.00 - Гурт “Los Colorados” (м.Тернопіль)
20.00 - 21.00 - Дует “Whatafunk” (Live)
21:00 - Закриття першого дня фестивалю
15 вересня
11.00 - 11.30 - Відкриття другого дня фестивалю
12.00 - 13.30 - DJ Fern
13.30 - 14.00 - Конкурсний блок
14.00 - 15.00 - DJ Aleh Team
15.00 - 16.00 - Dj Sasha Watt
16.00 - 16.30 - Конкурсний блок
16.30 - 17.30 - Сергій Гончаренко (Гітара)
17.30 - 18.30 - Юлія Поліщук (Вокальний виступ)
19.00 - 20.00 - Кавер Бенд “Hot Brass Band”
20.00 - 21.00 - Dj Bodia Lutskiy
21:00 - Закриття другого дня фестивалю.
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14-15 вересня у стінах Луцького замку буде проходити 10-й ювілейний Lutsk Food Fest. З цієї нагоди організатори подбали про особливу добірку музичних виконавців, які перетворять подію у справжнісіньке свято.
Відвідувачів очікує ювілейно і непристойно широкий асортимент гастрономічних новинок, безліч різновидів страв, напоїв з різних національних кухонь»
Детальна програма сцени (зауважте на час проведення розіграшів призів):
14 вересня
11.00 - 11.30 - Відкриття фестивалю. Знайомство з учасниками.
12.00 - 13.30 - DJ Andrey Doe
13.30 - 14.00 - Конкурсний блок
14.00 - 15.00 - DJ Dustin
15.00 - 16.00 - Дует «BARAK» (Dj set)
16.00 - 16.30 - Конкурсний блок
16.30 - 17.30 - Юрій Пюрковський (Vinyl - Old School Disco)
17.30 - 18.30 - Дует “S.I.O” (м.Луцьк)
19.00 - 20.00 - Гурт “Los Colorados” (м.Тернопіль)
20.00 - 21.00 - Дует “Whatafunk” (Live)
21:00 - Закриття першого дня фестивалю
15 вересня
11.00 - 11.30 - Відкриття другого дня фестивалю
12.00 - 13.30 - DJ Fern
13.30 - 14.00 - Конкурсний блок
14.00 - 15.00 - DJ Aleh Team
15.00 - 16.00 - Dj Sasha Watt
16.00 - 16.30 - Конкурсний блок
16.30 - 17.30 - Сергій Гончаренко (Гітара)
17.30 - 18.30 - Юлія Поліщук (Вокальний виступ)
19.00 - 20.00 - Кавер Бенд “Hot Brass Band”
20.00 - 21.00 - Dj Bodia Lutskiy
21:00 - Закриття другого дня фестивалю.
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