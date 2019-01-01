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У будинок волинського посадовця кинули «коктейль Молотова»: слідчі відкрили «кримінал»

У будинок волинського посадовця кинули «коктейль Молотова»: слідчі відкрили «кримінал»
Поліція відкрила кримінальну справу щодо погроз в сторону голови земельної комісії Княгининівської об’єднаної територіальної громади Володимира Сидуна.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили у пресслужбі ГУНП у Волинській області.

Нагадаємо, у ніч на 10 вересня невідомі кинули дві пляшки з певними певні предмети та речовини, але «коктейлі» кинули непідпаленими.

До пляшок прикріпили також записки із погрозами.

За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ст. 195 (погроза знищення майна) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді шгтрафу або громадські роботи, або виправні роботи на строк до одного року, або арешт на строк до шести місяців.

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Теги: погроза, Волинь
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