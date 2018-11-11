Терміново потребує допомоги тяжкохворий волинянин
Сьогодні, 17:20
39-річний житель Любомля Богдан Гусєв терміново потребує допомоги небайдужих волинян.
У чоловіка – небезпечний діагноз — канцероматоз, аденокарцинома невизначеного місця первинної локалізації, - пише Кордон.
Він вже переніс декілька операцій, попереду — додаткове обстеження і лікування, які потребують значної суми коштів.
Усіх, хто небайдужий до чужої біди, просять перерахувати кошти на картку ПриватБанку: 4149 4390 0130 3910, Гусєв Богдан Петрович.
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У чоловіка – небезпечний діагноз — канцероматоз, аденокарцинома невизначеного місця первинної локалізації, - пише Кордон.
Він вже переніс декілька операцій, попереду — додаткове обстеження і лікування, які потребують значної суми коштів.
Усіх, хто небайдужий до чужої біди, просять перерахувати кошти на картку ПриватБанку: 4149 4390 0130 3910, Гусєв Богдан Петрович.
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