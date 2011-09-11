Діти Небесного Легіону: волонтери просять привітати з днем народженння сина волинського Героя

На Волині триває реалізація проекту «Діти Небесного Легіону».Організатори повідомили про ще одну дитину, якій охочі можуть допомогти.Восьмий день народження 11 вересня відсвяткує– син загиблого в АТО. Головний сержант-командир відділення 80-тої окремої десантно-штурмової бригади молоджий сержант Якобчук з позивним “Буря 27” дістав смертельне поранення у бою з терористами в районі м.Щастя Луганської області 17 червня 2014 року.Батько хлопчика був прекрасним чоловіком, Людиною з великої літери, вірив у справедливість, для нього слово “честь” мало неабияке значення, поскільки ще з 2010 року служив у миротворчих військах ООН. Дружина Антоніна розповідає, що Володимир завжди хотів мати сина, а йому Бог подарував аж двох, тому гордився цим, хотів виховати їх сильними та мужніми.Удвох із братом Владиславом, Артем щоранку вирушає до рідної школи, яка носить ім’я їхнього татка Володимира Якобчука (за рішенням сесії Іваничівської районної ради від 2 квітня 2015 р.) і на стінах якої висить пам’ятна меморіальна дошка з батьковою світлиною. Нині хлопець перейшов уже до третього класу. Артему до вподоби такі предмети, як математика та читання, а от письмо йому не дуже вдається.Серед захоплень іменинника – малювання, ліплення з пластиліну, різного роду аплікації. Артем дуже любить рухливі ігри і залюбки розважається з братом на вулиці, так як фізична підготовка дуже важлива для хлопчиків. Також полюбляє складати конструктор лего.А от із майбутньою професією хлопець ще не визначився, адже серед безлічі надзвичайно корисних людству фахів та можливостей дуже складно обрати щось одне. Та часу для цього у нашого іменинника вдосталь. Тому у свій вільний час Артем слухає пісні улюбленого виконавця Дзідзьо та переглядає новинки мультфільмів».Улюбленими тваринами Артема є собаки. Не дивно, що вдома він має власного улюбленця – песика Джека, за яким час від часу допомагає доглядати, вигулює та годує його, залюбки грається з ним. Окрім того, удома в Якобчуків є ще котик та хом’як, якого хлопці нарекли Стівом.Артем розповідає, що його родина дуже велика і всі хлопчика щиро люблять. Та найбільшим авторитетом для нього є мама Тоня. Саме матусю він слухає, поважає та дуже сильно любить, постійно обнімає та цілує. Бо ж якраз сини лишились мамі за найбільшу підтримку.“Україна – це мій дім”, - говорить Артем і він щиро хоче, щоб ця війна скінчилась та усі чоловіки, батьки, сини повернулись додому до своїх рідних. Хлопчик вдячний за допомогу та підтримку його сім’ї небайдужим людям з різних куточків нашої країни та з-за кордону. І якраз минулого року волонтерам «Народного Тилу» вдалося здійснити одну із найзаповітніших мрій Артема – побувати на морі. Родина Якобчуків відпочивала у сонячній Болгарії у дитячому таборі Містраль. І коли у хлопців запитали, що найбільше там сподобалося, то вони одноголосно відповіли «море». А цього літа Антоніна з синами мала змогу оздоровитися у санаторії «Лісова пісня» за обласною програмою підтримки сімей загиблих. Тож з собою у третій клас Артем поніс чималий багаж емоцій від літнього відпочинку.Мама додає, що фінансово вони забезпечені, та завжди є актуальними речі для синочків, бо у цьому віці вони ростуть аж надто швидко.ЯКОБЧУК АРТЕМ - 8 років (11.09.2011)Іваничівський р-н. Зріст: 135; Розмір взуття: 34Подарунок до ДН: будь-який сюрприз на ваш розсуд.