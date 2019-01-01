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Автентичний Луцьк: довоєнний будинок на Ковельській. ФОТО

Автентичний Луцьк: довоєнний будинок на Ковельській. ФОТО
Нещодавно Луцьк відзначив 934-у річницю міста. В обласному центрі Волині збереглись унікальні автентичні архітектурні об’єкти.

Про це повідомив історик Олександр Котис у Facebook, передає Волинь.UA.

Будинок, що на Ковельській, 13, збудував Леон Кац у 1937 році. А після війни зліва зробили прибудову, витриману в стилі попередньої споруди. Цей будинок складається із двох частин: довоєнної (будинок Леона Каца) та повоєнної добудови з перенесенням балконів.

Архітектор дотримався ритму фасаду, ще й додав стильний кутовий вхід з колоною. Правда, от балкон на радянській частині будівлі все ж варто визнати як дорадянський (тобто до 1939), тож його могли перенести з частини Леона Каца, адже в оригіналі там було трохи більше балконів, ніж зараз.

"Крім балконів, привертають увагу різні приємні деталі в під'їзді. Наприклад, старі батареї, перила, колір бетону, маленька товщина сходових прольотів, круглі отвори для тримачів коврів. Особлива фішка - зрізані кути. Мабуть, зроблені, аби не зачіплюватися плечима", - йдеться у дописі.

Вікна з двору виходять на заплаву річки Стир і давню історичну забудову. З характеру планування і потенційних коврів зрозуміло, що будівля планувала під громадську установу. І справді Леон Кац спершу планував здати будинок в оренду Гродському суду, але зрештою той розмістився в сусідньому будинку, де зараз Інститут мистецтв, а тут була якась інша установа.

Автентичний Луцьк: довоєнний будинок на Ковельській. ФОТО
Автентичний Луцьк: довоєнний будинок на Ковельській. ФОТО
Автентичний Луцьк: довоєнний будинок на Ковельській. ФОТО
Автентичний Луцьк: довоєнний будинок на Ковельській. ФОТО
Автентичний Луцьк: довоєнний будинок на Ковельській. ФОТО
Автентичний Луцьк: довоєнний будинок на Ковельській. ФОТО




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Теги: довоєнний будинок, фото, Луцьк
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