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В Україні з’явився спеціальний довідник для допомоги безхатькам

В Україні з’явився спеціальний довідник для допомоги безхатькам
Україна продовжує важливі соціальні ініціативи міст Європи. Тепер в нас з'явився довідник, в якому бездомні люди знайдуть корисну інформацію.

У Києві презентували довідник "ДЕ в Києві поїсти, помитися, переночувати", який допоможе не тільки безхатькам, а й тим, хто хоче їм допомогти, - пише 24 канал.

Така ефективна річ вже набула популярності в Римі, Барселоні, Мілані, Варшаві, Мадриді та інших європейських містах.

У довіднику буде найпотрібніша інформація:

- як відновити документи;
- де поїсти;
- чим доїхати до нічліжки;
- де найближчий клуб Анонімних алкоголіків, травмпункт чи ЦНАП.

Сам довідник буде і в паперовому форматі, і в pdf. Тому буде достатньо відкрити документ на телефоні і розповісти безхатькам. куди і з яким питанням вони можуть звернутись. Адже дуже часто вони самі не знають жодної інформації і немають, де її отримати.

Довідник видали Спільнота святого Егідія та рух "Молодь за мир" за підтримки Програми прямої допомоги уряду Австралії.

Волонтери передадуть довідник в усі організації та структури, які працюють із безпритульними, а також самим людям вулиці.

В Україні з’явився спеціальний довідник для допомоги безхатькам

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Теги: довідник
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