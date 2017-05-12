В Україні з’явився спеціальний довідник для допомоги безхатькам





У Києві презентували довідник



Така ефективна річ вже набула популярності в Римі, Барселоні, Мілані, Варшаві, Мадриді та інших європейських містах.



У довіднику буде найпотрібніша інформація:



- як відновити документи;

- де поїсти;

- чим доїхати до нічліжки;

- де найближчий клуб Анонімних алкоголіків, травмпункт чи ЦНАП.



Сам довідник буде і в паперовому форматі, і в pdf. Тому буде достатньо відкрити документ на телефоні і розповісти безхатькам. куди і з яким питанням вони можуть звернутись. Адже дуже часто вони самі не знають жодної інформації і немають, де її отримати.



Довідник видали Спільнота святого Егідія та рух "Молодь за мир" за підтримки Програми прямої допомоги уряду Австралії.



Волонтери передадуть довідник в усі організації та структури, які працюють із безпритульними, а також самим людям вулиці.





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