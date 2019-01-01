У Луцьку відбудеться хресний хід: повідомили, які вулиці перекриють
Сьогодні, 09:44
У Луцьку представники Волинської єпархії ПЦУ проведуть хресний хід.
Про це повідомили у пресслужбі Луцькради.
Зазначили, що хода відбудеться 21 вересня.
Поліція забезпечуватиме громадський порядок та супровід ходи.
Захід розпочнеться о 12:30. Хода йтиме таким маршрутом:
Свято-Троїцький кафедральний собор - проспект Волі - головний корпус Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки - вулиця Степана Бандери - вулиця Ярощука - Музей волинської ікони.
Зазначають, що на час ходи тимчасово припинять рух транспорту.
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Про це повідомили у пресслужбі Луцькради.
Зазначили, що хода відбудеться 21 вересня.
Поліція забезпечуватиме громадський порядок та супровід ходи.
Захід розпочнеться о 12:30. Хода йтиме таким маршрутом:
Свято-Троїцький кафедральний собор - проспект Волі - головний корпус Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки - вулиця Степана Бандери - вулиця Ярощука - Музей волинської ікони.
Зазначають, що на час ходи тимчасово припинять рух транспорту.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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