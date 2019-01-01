вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Луцьку відбудеться хресний хід: повідомили, які вулиці перекриють

У Луцьку відбудеться хресний хід: повідомили, які вулиці перекриють
У Луцьку представники Волинської єпархії ПЦУ проведуть хресний хід.

Про це повідомили у пресслужбі Луцькради.

Зазначили, що хода відбудеться 21 вересня.

Поліція забезпечуватиме громадський порядок та супровід ходи.

Захід розпочнеться о 12:30. Хода йтиме таким маршрутом:

Свято-Троїцький кафедральний собор - проспект Волі - головний корпус Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки - вулиця Степана Бандери - вулиця Ярощука - Музей волинської ікони.

Зазначають, що на час ходи тимчасово припинять рух транспорту.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: перекриття, Луцьк, рух
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 1
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Що платять?
Відповісти
Вибір редактора
Онкохвора дівчинка з Волині мріє про зустріч з Олегом Винником
«Він був справжнім»: Луцьк попрощався із загиблим на Сході Олександром Білоусом. ФОТО
Прописаний на Одещині, як потрапив на Волинь – не знає: у Луцьку на вокзалі вже 2 місяці живе 90-річний дідусь
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Юний волинянин – чемпіон України з боротьби сумо
Сьогодні, 10:10
У Польщі чоловік застрелив 26-річну українку через відмову зустрічатися з ним
Сьогодні, 09:50
У Луцьку відбудеться хресний хід: повідомили, які вулиці перекриють
Сьогодні, 09:44
В Україні заборонили популярне знеболювальне «Кетанов»
Сьогодні, 09:42
У селі Волині чоловіки побили поліцейських, ті стріляли у відповідь: деталі інциденту
Сьогодні, 09:19
Схожі новини
У Луцьку через пожежу перекрили рух центральною вулицею У Луцьку через пожежу перекрили рух центральною вулицею
09 вересень, 15:45
У центрі Луцька 5 вересня тимчасово обмежать рух транспорту У центрі Луцька 5 вересня тимчасово обмежать рух транспорту
30 серпень, 17:15
У Луцьку в районі Старого міста обмежать рух автомобілів У Луцьку в районі Старого міста обмежать рух автомобілів
20 серпень, 15:56
У Луцьку сьогодні перекриють одну із вулиць У Луцьку сьогодні перекриють одну із вулиць
05 серпень, 08:47
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У ЖК «Струмочок» продається зі знижкою продуманий таунхаус*
Сьогодні, 10:56
 0
Розповіли, що роблять із плацентами у луцькому пологовому
Сьогодні, 10:45
 0
На Волині під час рейду виявили три сім’ї, у яких вчиняють домашнє насильство
Сьогодні, 10:38
 0
У шести волинських селах побудують амбулаторії
Сьогодні, 10:15
 0
Юний волинянин – чемпіон України з боротьби сумо
Сьогодні, 10:10
 0
Медіа
відео
1/8
﻿