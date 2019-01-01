У Луцьку відбудеться хресний хід: повідомили, які вулиці перекриють





Про це повідомили у пресслужбі Луцькради.



Зазначили, що хода відбудеться 21 вересня.



Поліція забезпечуватиме громадський порядок та супровід ходи.



Захід розпочнеться о 12:30. Хода йтиме таким маршрутом:



Свято-Троїцький кафедральний собор - проспект Волі - головний корпус Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки - вулиця Степана Бандери - вулиця Ярощука - Музей волинської ікони.



Зазначають, що на час ходи тимчасово припинять рух транспорту.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку представники Волинської єпархії ПЦУ проведуть хресний хід.Про це повідомили у пресслужбі Луцькради.Зазначили, що хода відбудеться 21 вересня.Поліція забезпечуватиме громадський порядок та супровід ходи.Захід розпочнеться о 12:30. Хода йтиме таким маршрутом:Свято-Троїцький кафедральний собор - проспект Волі - головний корпус Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки - вулиця Степана Бандери - вулиця Ярощука - Музей волинської ікони.Зазначають, що на час ходи тимчасово припинять рух транспорту.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію