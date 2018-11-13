«Треба карати тих, хто формує коридори для контрабанди та нелегального збуту», – журналіст про бурштин





Таке припущення він озвучив журналіст телеканалу "1+1" Євген Плінський під час ток-шоу "Протилежний погляд" на "12 каналі". Про це інформує



Водночас, він повідомив, що нині експорту великих партій немає. Це принаймні зараз припинив президент Володимир Зеленський.



Євген Плінський сказав, що за його даними "ціна" незаконної контрабанди сонячного каміння - 80-100 доларів за кілограм.



"Потрібно знайти, хто "кришує" бурштин", - вважає журналіст.



А ось щодо кримінальної відповідальності звичайних старателів, які працюють з лопатами нелегально в лісах, то про цих людей має подбати держава, забезпечивши їм законну роботу. Тож журналіст пропонує посилити саме кримінальну відповідальність для тих, що формує коридори для транспортування за кордон та нелегальний збут.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Вивезення великих партій бурштину через кордон до Польщі відбувалося за погодження впливових силових структур. Мова йде про національну поліцію, прикордонну службу, митницю та службу безпеку.Таке припущення він озвучив журналіст телеканалу "1+1"під час ток-шоу "Протилежний погляд" на "12 каналі". Про це інформує ІА "Конкурент" Водночас, він повідомив, що нині експорту великих партій немає. Це принаймні зараз припинив президентЄвген Плінський сказав, що за його даними "ціна" незаконної контрабанди сонячного каміння - 80-100 доларів за кілограм."Потрібно знайти, хто "кришує" бурштин", - вважає журналіст.А ось щодо кримінальної відповідальності звичайних старателів, які працюють з лопатами нелегально в лісах, то про цих людей має подбати держава, забезпечивши їм законну роботу. Тож журналіст пропонує посилити саме кримінальну відповідальність для тих, що формує коридори для транспортування за кордон та нелегальний збут.

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