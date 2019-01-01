Волинську школу відремонтують за 2,5 мільйони гривень





Відкриті торги для пошуку виконавця робіт уже оголосив відділ освіти, молоді та спорту Любомльської міської ради. Тендерні пропозиції прийматимуть до 27 вересня, коли й має стартувати аукціон, - пишуть



Очікувана вартість капітального ремонту даху навчального закладу становить 2 547 861 гривню.



Роботи включатимуть демонтаж конструкцій, улаштування покрівлі, встановлення блискавкозахисту, облаштування витяжної вентиляції та монтаж обладнання.



Окрім того, в тендерній документації зазначено, що до кінця поточного року підрядник має здійснити роботи на 501 861 гривню. Роботи на решту суми підрядник зможе виконати наступного року за наявності бюджетного фінансування.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. До кінця поточного року запланували здійснити капітальний ремонт даху Любомльського навчально-виховного комплексу «Заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ст. – гімназія імені Наталії Ужвій».Відкриті торги для пошуку виконавця робіт уже оголосив відділ освіти, молоді та спорту Любомльської міської ради. Тендерні пропозиції прийматимуть до 27 вересня, коли й має стартувати аукціон, - пишуть Волинські новини. Очікувана вартість капітального ремонту даху навчального закладу становить 2 547 861 гривню.Роботи включатимуть демонтаж конструкцій, улаштування покрівлі, встановлення блискавкозахисту, облаштування витяжної вентиляції та монтаж обладнання.Окрім того, в тендерній документації зазначено, що до кінця поточного року підрядник має здійснити роботи на 501 861 гривню. Роботи на решту суми підрядник зможе виконати наступного року за наявності бюджетного фінансування.

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