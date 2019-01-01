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Ранковий Луцьк в об'єктиві місцевої фотографки. ФОТО

Ранковий Луцьк в об'єктиві місцевої фотографки. ФОТО
Фотографка з Луцька Олександра Власюк зазнімкувала, як просинається місто.

Фото вона опублікувала на сторінці у Facebook.

На світлинах можна побачити відомий замок Любарта, а також центральний парк Луцька.

"Не оглядовим майданчиком єдиним...", - йдеться у дописі.

Нагадаємо, Олександра Власюк організувала продаж своїх світлин з колекції "Вогні нічного Луцька" задля порятунку онкохворого підлітка з Луцька Марка Бадаляна.

Ранковий Луцьк в об'єктиві місцевої фотографки. ФОТО
Ранковий Луцьк в об'єктиві місцевої фотографки. ФОТО
Ранковий Луцьк в об'єктиві місцевої фотографки. ФОТО
Ранковий Луцьк в об'єктиві місцевої фотографки. ФОТО
Ранковий Луцьк в об'єктиві місцевої фотографки. ФОТО



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Теги: луцька фотографка, ранковий Луцьк, замок Любарта
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