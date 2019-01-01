Ранковий Луцьк в об'єктиві місцевої фотографки. ФОТО
Сьогодні, 11:43
Фотографка з Луцька Олександра Власюк зазнімкувала, як просинається місто.
Фото вона опублікувала на сторінці у Facebook.
На світлинах можна побачити відомий замок Любарта, а також центральний парк Луцька.
"Не оглядовим майданчиком єдиним...", - йдеться у дописі.
Нагадаємо, Олександра Власюк організувала продаж своїх світлин з колекції "Вогні нічного Луцька" задля порятунку онкохворого підлітка з Луцька Марка Бадаляна.
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Фото вона опублікувала на сторінці у Facebook.
На світлинах можна побачити відомий замок Любарта, а також центральний парк Луцька.
"Не оглядовим майданчиком єдиним...", - йдеться у дописі.
Нагадаємо, Олександра Власюк організувала продаж своїх світлин з колекції "Вогні нічного Луцька" задля порятунку онкохворого підлітка з Луцька Марка Бадаляна.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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