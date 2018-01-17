У Філіппінах дозволили стріляти в чиновників-хабарників

Президент Філіппін Родріго Дутерте дозволив громадянам стріляти в чиновників, що вимагають хабарі, але тільки не вбивати.Про це повідомляють Факти.«Якщо ви платите податки, збори, мито, а чиновники вимагають хабар, вдарте їх. Якщо у вас є пістолет, можете стріляти в них, однак не вбивайте, тому що інакше ви можете не отримати помилування після розгляду справи», – заявив президент країни.При цьому він запевнив, що тим, хто вистрілить в корупціонера, загрожує лише серйозне фізичне покарання, а не в’язниця.За його словами, якщо співробітник його адміністрації попадеться на хабарі, він дозволить людині, яка звернулася зі скаргою, вдарити винного по обличчю.