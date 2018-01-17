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У Філіппінах дозволили стріляти в чиновників-хабарників

У Філіппінах дозволили стріляти в чиновників-хабарників
Президент Філіппін Родріго Дутерте дозволив громадянам стріляти в чиновників, що вимагають хабарі, але тільки не вбивати.

Про це повідомляють Факти.

«Якщо ви платите податки, збори, мито, а чиновники вимагають хабар, вдарте їх. Якщо у вас є пістолет, можете стріляти в них, однак не вбивайте, тому що інакше ви можете не отримати помилування після розгляду справи», – заявив президент країни.

При цьому він запевнив, що тим, хто вистрілить в корупціонера, загрожує лише серйозне фізичне покарання, а не в’язниця.

За його словами, якщо співробітник його адміністрації попадеться на хабарі, він дозволить людині, яка звернулася зі скаргою, вдарити винного по обличчю.

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Теги: Філіппіни, хабарник
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