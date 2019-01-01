15 вересня на Волині: гортаючи календар

Наталка Пахайчук (на фото) та учасник команди КВН "Замок Любарта" Михайло Денисов.



Також 15 вересня день народження відзначають український письменник і журналіст, директор інвестиційної групи VolWest Віктор Корсак, журналіст Андрій Собуцький, актор театру "Гармидер" Павло Порицький.



Іменинниками 15 вересня є: Олексій, Іван, Федот, Антон, Руфіна.



ВолиньPost вітає та бажає міцного здоров’я, кохання, злагоди у родинах, творчого натхнення та професійних успіхів.



15 вересня у світі відзначають Міжнародний день демократії.



15 вересня 2010 року поблизу Свято-Покровського храму Луцька Української православної церкви відкрили пам'ятник досліднику Волині Миколі Теодоровичу.

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