Спіймали волинянина, який ловив рибу сіткою на водосховищі

За тиждень (з 9 по 15 вересня) державні інспектори Волинського рибоохоронного патруля зафіксували 16 порушень законодавства у сфері охорони водних біоресурсів.Так, склали 6 протоколів за ч. 3 ст. 85 КУпАП (порушення правил рибальства) та 10 - за ч. 4 ст. 85 КУпАП (грубі порушення), - повідомляють у пресслужбі рибоохоронного патруля.«У порушників вилучено 10,5 кг водних біоресурсів та чотири одиниці заборонених знарядь лову. Накладено штрафів на суму 323 гривень Збитки, завдані рибним запасам, склали 6 332 гривень», - повідомив керівник рибоохоронного патруляУ п'ятницю, 13 вересня, державні інспектори здійснили спільний рибоохоронний рейд з працівниками Луцького районного відділу поліції ГУНП у Волинській області. Так, на рибогосподарському водному об’єкті, поблизу села Чаруків Луцького району (Чаруківський орнітологічний заказник ) виявили трьох громадян, які здійснювали підводне полювання з перевищенням добової норми вилову. Порушники перевищили норму на 7,5 кг. Збитки складають 3 612 гривень.Наступного дня рибпатрульні спільно з працівниками Горохівського районного відділу поліції ГУНП у Волинській області викрили порушників, які ловили рибу забороненим знаряддям – сіткою. Спіймали браконьєрів на території водосховища, поблизу смт Мар’янівка Горохівського району Волинської області. Завдяки оперативним діям дільничих офіцерів поліції та державних інспекторів рибоохорони, порушникам не вдалося завдати збитків рибному господарству України.На осіб склали протоколи про адміністративні правопорушення за ч. 4 ст. 85 КУпАП. Матеріали справ направили до районних судів для притягнення правопорушників до відповідальності.Зауважимо, в Управлінні Держрибагентства функціонує телефонна «гаряча лінія»: (067) 360-78-40. Про порушення Правил любительського і спортивного рибальства та порядку придбання чи збуту риби просять повідомляти за вказаним номером телефону.Розрахунок за незаконне добування водних біоресурсів у ПЗФ України здійснюється відповідно до постанови КМУ від 24.07.2013 р. № 541 «Про затвердження такс для обчислення розміру шкоди, заподіяної порушенням законодавства про природно-заповідний фонд». Так, компенсація за один екземпляр щуки становить 602 грн.