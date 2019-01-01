19 вересня – яке сьогодні свято та що не можна робити

Михаїла, який був одним із самих найголовніших ангелів і доволі часто згадується в Священному писанні.



Іменини сьогодні святкують: Амалія, Андрій, Денис, Кирило, Михайло, - інформує



Народні прикмети на 19 вересня



– Тепло на Михайла – осінь буде теплою.



– Вранці туман – до тепла.



Що можна робити 19 вересня



1. У цей день заведено посваритися через якесь дріб'язкове питання, а за столом помиритися, щоб ні з ким не конфліктувати протягом усього року.



2. Якщо ви загадаєте бажання в цей день – воно здійсниться.



Що не можна робити 19 вересня



1. Не можна в цей день ходити в ліс, адже можна зустріти там нечисту силу.



2. Не можна на Михайла мити голову, бо можна змити своє щастя.



3. Не рекомендується робити дорогі покупки цього дня, оскільки вони довго не прослужать і не принесуть жодної радості.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 19 вересня в народному календарі вшановують пам'ять архангела, який був одним із самих найголовніших ангелів і доволі часто згадується в Священному писанні.Іменини сьогодні святкують:- інформує 24 канал. – Тепло на Михайла – осінь буде теплою.– Вранці туман – до тепла.1. У цей день заведено посваритися через якесь дріб'язкове питання, а за столом помиритися, щоб ні з ким не конфліктувати протягом усього року.2. Якщо ви загадаєте бажання в цей день – воно здійсниться.1. Не можна в цей день ходити в ліс, адже можна зустріти там нечисту силу.2. Не можна на Михайла мити голову, бо можна змити своє щастя.3. Не рекомендується робити дорогі покупки цього дня, оскільки вони довго не прослужать і не принесуть жодної радості.

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