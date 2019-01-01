вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

19 вересня – яке сьогодні свято та що не можна робити

19 вересня – яке сьогодні свято та що не можна робити
19 вересня в народному календарі вшановують пам'ять архангела Михаїла, який був одним із самих найголовніших ангелів і доволі часто згадується в Священному писанні.

Іменини сьогодні святкують: Амалія, Андрій, Денис, Кирило, Михайло, - інформує 24 канал.

Народні прикмети на 19 вересня

– Тепло на Михайла – осінь буде теплою.

– Вранці туман – до тепла.

Що можна робити 19 вересня

1. У цей день заведено посваритися через якесь дріб'язкове питання, а за столом помиритися, щоб ні з ким не конфліктувати протягом усього року.

2. Якщо ви загадаєте бажання в цей день – воно здійсниться.

Що не можна робити 19 вересня

1. Не можна в цей день ходити в ліс, адже можна зустріти там нечисту силу.

2. Не можна на Михайла мити голову, бо можна змити своє щастя.

3. Не рекомендується робити дорогі покупки цього дня, оскільки вони довго не прослужать і не принесуть жодної радості.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: свято, традиції, забобони
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Онкохвора дівчинка з Волині мріє про зустріч з Олегом Винником
«Він був справжнім»: Луцьк попрощався із загиблим на Сході Олександром Білоусом. ФОТО
Прописаний на Одещині, як потрапив на Волинь – не знає: у Луцьку на вокзалі вже 2 місяці живе 90-річний дідусь
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку підліток вкрав у жінки телефон в медколеджі
Сьогодні, 10:16
Частина Луцька залишилася без світла через аварію
Сьогодні, 09:55
19 вересня – яке сьогодні свято та що не можна робити
Сьогодні, 09:39
На території волинського пункту пропуску в поляка вилучили заборонені таблетки
Сьогодні, 09:11
Курс валют у Луцьку на 19 вересня
Сьогодні, 09:00
Схожі новини
27 липня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день 27 липня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день
27 липень, 10:06
Вербна неділя 2019: традиції, прикмети та забобони для дівчат Вербна неділя 2019: традиції, прикмети та забобони для дівчат
21 квітень, 09:13
16 вересня – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети 16 вересня – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
16 вересень, 09:13
4 вересня – яке сьогодні свято і чому в цей день не можна гучно веселитися 4 вересня – яке сьогодні свято і чому в цей день не можна гучно веселитися
04 вересень, 09:17
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Зима у вересні: у Карпатах – 3 градуси морозу
Сьогодні, 10:22
 0
У Луцьку підліток вкрав у жінки телефон в медколеджі
Сьогодні, 10:16
 0
Частина Луцька залишилася без світла через аварію
Сьогодні, 09:55
 0
19 вересня – яке сьогодні свято та що не можна робити
Сьогодні, 09:39
 0
Що і як зміниться цього року в українських супермаркетах*
Сьогодні, 09:30
 0
Медіа
відео
1/8
﻿