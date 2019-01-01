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На Волині послугами муніципальної няні скористалося майже 100 сімей. ВІДЕО

На Волині послугами муніципальної няні скористалося майже 100 сімей. ВІДЕО
Послугами муніципальної няні в області скористалося майже 100 родин.
Найбільше сімей, які беруть няню для виховання дітей до трьох років, – у Луцьку і Ковелі.

Про це розповіла заступниця директора департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації Людмила Сірбіненко, - йдеться у сюжеті Суспільного Волині.

"Особа, яка хоче стати муніципальною нянею, не повинна мати спеціальної освіти, немає вікових обмежень, єдина вимога – реєстрація як підприємця в органах Державної фіскальної служби, - каже Людмила Сірбіненко.

Деталі – у сюжеті:




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Теги: муніципальна няня
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