На Волині послугами муніципальної няні скористалося майже 100 сімей. ВІДЕО
Сьогодні, 10:53
Послугами муніципальної няні в області скористалося майже 100 родин.
Найбільше сімей, які беруть няню для виховання дітей до трьох років, – у Луцьку і Ковелі.
Про це розповіла заступниця директора департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації Людмила Сірбіненко, - йдеться у сюжеті Суспільного Волині.
"Особа, яка хоче стати муніципальною нянею, не повинна мати спеціальної освіти, немає вікових обмежень, єдина вимога – реєстрація як підприємця в органах Державної фіскальної служби, - каже Людмила Сірбіненко.
Деталі – у сюжеті:
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Найбільше сімей, які беруть няню для виховання дітей до трьох років, – у Луцьку і Ковелі.
Про це розповіла заступниця директора департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації Людмила Сірбіненко, - йдеться у сюжеті Суспільного Волині.
"Особа, яка хоче стати муніципальною нянею, не повинна мати спеціальної освіти, немає вікових обмежень, єдина вимога – реєстрація як підприємця в органах Державної фіскальної служби, - каже Людмила Сірбіненко.
Деталі – у сюжеті:
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
У Луцьку шукають людей, які хочуть бути присяжними у суді
Сьогодні, 11:09
Зеленського просять вжити заходів щодо порятунку озера Світязь
Сьогодні, 11:05
На Волині послугами муніципальної няні скористалося майже 100 сімей. ВІДЕО
Сьогодні, 10:53
Зима у вересні: у Карпатах – 3 градуси морозу
Сьогодні, 10:22
У Луцьку підліток вкрав у жінки телефон в медколеджі
Сьогодні, 10:16
Медіа