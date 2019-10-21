У Луцьку шукають людей, які хочуть бути присяжними у суді

Оголосили про початок формування списків присяжних для Луцького міськрайонного суду.Про це повідомляють на сайті Луцькради.Необхідна кількість присяжних - 60.Зазначають, що особи, які постійно проживають на території, на яку поширюється юрисдикція Луцького міськрайонного суду Волинської області, та виявили бажання бути присяжними до 21.10.2019 мають подати до Луцької міськради (м. Луцьк, вул. Богдана Хмельницького, 19, каб. 116) наступні документи:- власноручно написану заяву про надання згоди бути присяжним Луцького міськрайонного суду Волинської області (див. зразок);- ксерокопію паспорта громадянина України (1 - 4 сторінка та сторінка з інформацією про останнє місце проживання). Або ксерокопію паспорта громадянина України у вигляді ID-картки та довідку про реєстрацію місця проживання;- копію ідентифікаційного коду;- довідку з місця роботи або копію трудової книжки (перша сторінка та сторінка з останнім записом), у разі, якщо особа безробітна;- документ, що підтверджує відсутність судимості;- сертифікат про проходження обов'язкового профілактичного наркологічного огляду;- медична довідка про проходження обов'язкових попереднього та періодичного психіатричних оглядів.Довідки за телефоном: 777 977 (юридичний департамент міської ради).Присяжним може бути громадянин України, який досяг тридцятирічного віку і постійно проживає на території, на яку поширюється юрисдикція відповідного окружного суду, якщо інше не визначено законом.Не включаються до списків присяжних громадяни:1) визнані судом обмежено дієздатними або недієздатними;2) які мають хронічні психічні чи інші захворювання, що перешкоджають виконанню обов’язків присяжного;3) які мають незняту чи непогашену судимість;4) народні депутати України, члени Кабінету Міністрів України, судді, прокурори, працівники правоохоронних органів (органів правопорядку), військовослужбовці, працівники апаратів судів, інші державні службовці, посадові особи органів місцевого самоврядування, адвокати, нотаріуси, члени Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, Вищої ради правосуддя;5) особи, на яких протягом останнього року накладалося адміністративне стягнення за вчинення корупційного правопорушення;6) громадяни, які досягли шістдесяти п’яти років;7) особи, які не володіють державною мовою.Відповідно до ст. 68 Закону України “Про судоустрій і статус суддів” присяжним за час виконання ними обов’язків у суді виплачується винагорода, розрахована виходячи з посадового окладу судді місцевого суду з урахуванням фактично відпрацьованого часу в порядку, визначеному Державною судовою адміністрацією України. Присяжним відшкодовуються витрати на проїзд і наймання житла, а також виплачуються добові. Зазначені виплати здійснюються за рахунок коштів бюджетної програми на здійснення правосуддя територіальними управліннями Державної судової адміністрації України за рахунок коштів Державного бюджету України.За присяжними на час виконання ними обов’язків у суді за місцем основної роботи зберігаються всі гарантії та пільги, визначені законом. Час виконання присяжним обов’язків у суді зараховується до всіх видів трудового стажу. Звільнення присяжного з роботи або переведення на іншу роботу без його згоди під час виконання ним обов’язків у суді не допускається.На присяжних поширюються гарантії незалежності і недоторканності суддів, установлені законом, на час виконання ними обов’язків із здійснення правосуддя. За обґрунтованим клопотанням присяжного заходи безпеки щодо нього можуть уживатися і після закінчення виконання цих обов’язків.