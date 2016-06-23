На Волині водій виганяв з маршрутки матір загиблого Героя

Сергія Цепуха з села Видерта Камінь-Каширського району, який минулого року загинув на Донбасі.



Відомо, що у понеділок, 16 вересня, Галина Іванівна їхала у районну лікарню - пише газета



Як завжди, вона ввічливо привіталася, зайшла у транспорт ранкового рейсу, показала водієві посвідчення сім’ї загиблого, сказала, що вона мама, але у відповідь від водія зненацька почула: «Виходь!» Спантеличена жінка запитала: «Куди?» Тоді чоловік знову: «Плати!» Галина Іванівна раніше завжди їздила безкоштовно, оскільки має на це право, а тому поцікавилася: «А чого це я повинна платити?» Водій зазначив, що на безкоштовний проїзд мають право лише учасники бойових дій.



— То хіба за ніч щось змінилося, — зазначила мати, яка ще вчора їхала безкоштовно.



— Виходь, або вийду я! — водій знову кинув репліку пасажирці.



— Будь ласка, — стримано мовила Галина Іванівна.



Керманич вийшов з іншого боку автобуса і почав гукати на людей, щоб ті виходили із переповненого транспортного засобу. Кілька осіб вийшло і він знову на жінку:



— Виходь!



— Не вийду!



— Вийдеш!



Такий конфлікт, зі слів Галини Цепух, спровокував водій за якихось 12 гривень (саме стільки коштує проїзд у автобусі з Видерти до Каменя-Каширського) та ще й безпідставно. Адже коли він зателефонував, на думку жінки, на автостанцію, то з’ясував для себе, що вона дійсно може їхати безкоштовно.



Лише після цього автобус рушив з місця, але керманич продовжив ображати маму загиблого Героя. Вона звернула увагу водія, що варто було б вибачитися перед нею. Він же натомість грубо та хамовито висловився, мовляв, що ти ще хочеш, тож везу. А коли жінка, побачивши в автобусі контакти перевізника, вирішила їх записати, водій, не стримуючи гніву, видав: «Я тебе зараз попишу. Ще тебе в грамотку впишуть». Ці слова глибоко ранили серце матері, пронизане болем від втрати дитини. Жінка відповіла: «У мене син вписаний в «грамотку», який загинув за таких, як Ви».



І після цих слів водій, якого, як з’ясувалося, було звати Руслан, не заспокоївся. «Що ти мені нерви мотаєш! Я зараз можу в’їхати в рів! будеш ти винна!», — не вмовкав він. «Тоді треба ставити питання про те, щоб нервові люди не возили людей», — відповіла жінка.



Як не прикро, але навіть тоді ніхто в автобусі не вступився за матір загиблого Героя. Галина Іванівна зійшла біля старого військкомату у Камені-Каширському і порекомендувала водієві переглянути погляди на життя.



Згодом, як розповіла журналістам «Полісся» Галина Цепух, водій спробував вибачитися перед нею, втім щирого розкаяння не продемонстрував.



«Вибачення цього чоловіка прозвучало, як пропозиція випити «по сто грам»», — зауважила скривджена жінка.



Вона й досі задається питанням, чому ж тоді у автобусі ніхто не вступився за неї, не закрив рот водієві-грубіяну.



До речі, неврівноважений водій-грубіян уже написав заяву на звільнення. Про це журналістам «Полісся» повідомив власник маршруту. Він, зокрема, зазначив: «Ображати матерів Героїв – немислимо. У нас в районі 9 сімей загиблих. Їх уже можна навіть в обличчя знати».

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Водій маршрутки образив матірз села Видерта Камінь-Каширського району, який минулого року загинув на Донбасі.Відомо, що у понеділок, 16 вересня, Галина Іванівна їхала у районну лікарню - пише газета Полісся. Як завжди, вона ввічливо привіталася, зайшла у транспорт ранкового рейсу, показала водієві посвідчення сім’ї загиблого, сказала, що вона мама, але у відповідь від водія зненацька почула: «Виходь!» Спантеличена жінка запитала: «Куди?» Тоді чоловік знову: «Плати!» Галина Іванівна раніше завжди їздила безкоштовно, оскільки має на це право, а тому поцікавилася: «А чого це я повинна платити?» Водій зазначив, що на безкоштовний проїзд мають право лише учасники бойових дій.— То хіба за ніч щось змінилося, — зазначила мати, яка ще вчора їхала безкоштовно.— Виходь, або вийду я! — водій знову кинув репліку пасажирці.— Будь ласка, — стримано мовила Галина Іванівна.Керманич вийшов з іншого боку автобуса і почав гукати на людей, щоб ті виходили із переповненого транспортного засобу. Кілька осіб вийшло і він знову на жінку:— Виходь!— Не вийду!— Вийдеш!Такий конфлікт, зі слів Галини Цепух, спровокував водій за якихось 12 гривень (саме стільки коштує проїзд у автобусі з Видерти до Каменя-Каширського) та ще й безпідставно. Адже коли він зателефонував, на думку жінки, на автостанцію, то з’ясував для себе, що вона дійсно може їхати безкоштовно.Лише після цього автобус рушив з місця, але керманич продовжив ображати маму загиблого Героя. Вона звернула увагу водія, що варто було б вибачитися перед нею. Він же натомість грубо та хамовито висловився, мовляв, що ти ще хочеш, тож везу. А коли жінка, побачивши в автобусі контакти перевізника, вирішила їх записати, водій, не стримуючи гніву, видав: «Я тебе зараз попишу. Ще тебе в грамотку впишуть». Ці слова глибоко ранили серце матері, пронизане болем від втрати дитини. Жінка відповіла: «У мене син вписаний в «грамотку», який загинув за таких, як Ви».І після цих слів водій, якого, як з’ясувалося, було звати Руслан, не заспокоївся. «Що ти мені нерви мотаєш! Я зараз можу в’їхати в рів! будеш ти винна!», — не вмовкав він. «Тоді треба ставити питання про те, щоб нервові люди не возили людей», — відповіла жінка.Як не прикро, але навіть тоді ніхто в автобусі не вступився за матір загиблого Героя. Галина Іванівна зійшла біля старого військкомату у Камені-Каширському і порекомендувала водієві переглянути погляди на життя.Згодом, як розповіла журналістам «Полісся» Галина Цепух, водій спробував вибачитися перед нею, втім щирого розкаяння не продемонстрував.«Вибачення цього чоловіка прозвучало, як пропозиція випити «по сто грам»», — зауважила скривджена жінка.Вона й досі задається питанням, чому ж тоді у автобусі ніхто не вступився за неї, не закрив рот водієві-грубіяну.До речі, неврівноважений водій-грубіян уже написав заяву на звільнення. Про це журналістам «Полісся» повідомив власник маршруту. Він, зокрема, зазначив: «Ображати матерів Героїв – немислимо. У нас в районі 9 сімей загиблих. Їх уже можна навіть в обличчя знати».

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