Сільська школа на Волині отримала новий шкільний автобус





Це вже 7 новий шкільний автобус, який купили за останні 4 роки для освітніх закладів Маневицького району, - йдеться на



«Хочу подякувати Світлані Мишковець за сприяння, а також Валентині Книш та Володимиру Козачуку, що чергова закупівля відбулась дуже професійно», – сказав ексголова Маневицької райдержадміністрації Андрій Линдюк у коментарі виданню Район.Маневичі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Маневичі приїхав ще один новий шкільний автобус, який придбали для потреб Троянівського опорного закладу.Це вже 7 новий шкільний автобус, який купили за останні 4 роки для освітніх закладів Маневицького району, - йдеться на сайті Маневицької РДА. «Хочу подякуватиза сприяння, а також, що чергова закупівля відбулась дуже професійно», – сказав ексголова Маневицької райдержадміністраціїу коментарі виданню Район.Маневичі.

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