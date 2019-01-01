Сільська школа на Волині отримала новий шкільний автобус
Сьогодні, 19:18
У Маневичі приїхав ще один новий шкільний автобус, який придбали для потреб Троянівського опорного закладу.
Це вже 7 новий шкільний автобус, який купили за останні 4 роки для освітніх закладів Маневицького району, - йдеться на сайті Маневицької РДА.
«Хочу подякувати Світлані Мишковець за сприяння, а також Валентині Книш та Володимиру Козачуку, що чергова закупівля відбулась дуже професійно», – сказав ексголова Маневицької райдержадміністрації Андрій Линдюк у коментарі виданню Район.Маневичі.
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Це вже 7 новий шкільний автобус, який купили за останні 4 роки для освітніх закладів Маневицького району, - йдеться на сайті Маневицької РДА.
«Хочу подякувати Світлані Мишковець за сприяння, а також Валентині Книш та Володимиру Козачуку, що чергова закупівля відбулась дуже професійно», – сказав ексголова Маневицької райдержадміністрації Андрій Линдюк у коментарі виданню Район.Маневичі.
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