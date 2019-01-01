Українець «влетів» у Польщі на мільйони злотих
Сьогодні, 17:15
У Польщі українця звинуватили в реалізації підроблених товарів відомих торговельних марок.
Про це пoвідoмляє Yavp.pl з пoсиланням на сайт митно-податкової служби Варшави.
Так, у гаражах на приватній території в Пясечинському повіті (Мазовецьке воєводство) чоловік збергіав оптові партії підроблених парфумів, одягу, взуття, галантереї та ювелірних виробів.
Загалом митники під час обшуків вилучили 11 тисяч предметів. Загальна вартість вилученого оцінюється в 6,5 млн злотих.
Громадянина України затримали. Найвище покарання, яке йому загрожує згідно з пред’явленими звинуваченнями - до 5-ти років позбавлення волі.
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Про це пoвідoмляє Yavp.pl з пoсиланням на сайт митно-податкової служби Варшави.
Так, у гаражах на приватній території в Пясечинському повіті (Мазовецьке воєводство) чоловік збергіав оптові партії підроблених парфумів, одягу, взуття, галантереї та ювелірних виробів.
Загалом митники під час обшуків вилучили 11 тисяч предметів. Загальна вартість вилученого оцінюється в 6,5 млн злотих.
Громадянина України затримали. Найвище покарання, яке йому загрожує згідно з пред’явленими звинуваченнями - до 5-ти років позбавлення волі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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