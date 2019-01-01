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Українець «влетів» у Польщі на мільйони злотих

Українець «влетів» у Польщі на мільйони злотих
У Польщі українця звинуватили в реалізації підроблених товарів відомих торговельних марок.

Про це пoвідoмляє Yavp.pl з пoсиланням на сайт митно-податкової служби Варшави.

Так, у гаражах на приватній території в Пясечинському повіті (Мазовецьке воєводство) чоловік збергіав оптові партії підроблених парфумів, одягу, взуття, галантереї та ювелірних виробів.

Загалом митники під час обшуків вилучили 11 тисяч предметів. Загальна вартість вилученого оцінюється в 6,5 млн злотих.

Громадянина України затримали. Найвище покарання, яке йому загрожує згідно з пред’явленими звинуваченнями - до 5-ти років позбавлення волі.

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Теги: Польща, українець
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